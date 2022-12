Corvino festeggia le 600 presenze in Serie A, per lui un riconoscimento da parte della società

Una vita passata sui campi e nelle stanze del mercato, a scovare giovani talenti che dalla provincia si sono imposti nei maggiori scenari del calcio internazionale.

Pantaleo Corvino, l’asso del mercato di Vernole, festeggia le 600 presenze nel massimo torneo, alla guida delle aree tecnicche di Lecce, Fiorentina e Bologna e per questo la società di “Via Colonnello Costadura” gli rende omaggio.

In occasione dell’amichevole internazionali che domani pomeriggio vedrà scendere in campo la formazione giallorossa e la compagine croata, il cui vicepresidente è l’ex calciatore dei salentini Davor Vugrinec (altra scoperto di Corvino), il Presidente del sodalizio leccese Saverio Sticchi Damiani, consegnerà a Responsabile dell’area tecnica un riconoscimento per festeggiare al meglio il prestigioso traguardo.

“Big Pantaleo”, l’obiettivo lo ha raggiunto nel corso della quinta giornata di andata del Campionato in corso.