“Europa Soccer Academy” e “Asd Fabrizio Miccoli” insieme per la crescita dei giovani calciatori

La scuola calcio di Fabrizio Miccoli approda a Nardò e apre da subito alle iscrizioni. L’Associazione sportiva “Europa Soccer Academy” di Ivan Fai ha infatti siglato l’accordo per la stagione 2020-21 con la scuola calcio del campione di San Donato di Lecce.

L’ex attaccante salentino ha vestito nella sua carriera le maglie di Casarano, Ternana, Perugia, Juventus, Fiorentina, Benfica, Palermo e Lecce. Dieci anni fa poi la decisione del “Romario del Salento” di fondare una scuola calcio nella sua San Donato per offrire ai giovani una formazione tecnica e sportiva di primo livello in contesti professionali e qualificati. E tra questi contesti, adesso, rientra anche l’impianto “Europa Sport” di Nardò in via Copertino.

«È un onore per noi – afferma il titolare della struttura Ivan Fai – aver siglato questo accordo. Un ringraziamento particolare lo devo al procuratore sportivo e avvocato Cosimo Prete, che ha seguito da subito questa “avventura” che potrà rivelarsi fiore all’occhiello in tutto il Sud Italia».

A Nardò lo staff di Fabrizio Miccoli seguirà i ragazzi dai 5 ai 17 anni suddivisi nelle categorie piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi. Tra i preparatori ci sarà spazio anche per un neretino: «Stiamo creando un bel legame – prosegue Fai – tra il territorio e il calcio professionistico.

I nuovi talenti verranno monitorati sotto l’aspetto atletico e fisico dal preparatore Gianluca Inguscio mentre proseguirà la collaborazione tra “Asd Fabrizio Miccoli” e la Roma Calcio.

Per questo periodicamente i ragazzi riceveranno nella struttura la visita di Bruno Conti, ex calciatore campione del mondo e attualmente dirigente del settore giovanile dei capitolini. Sarà per loro occasione di crescita personale con possibilità di avvicinarsi a realtà sportive di altissimo livello. Mi piace sottolineare infine – conclude Fai – che la collaborazione con Fabrizio viene ufficializzata proprio nei giorni in cui la sua scuola calcio festeggia i dieci anni, a dimostrazione di aver sposato un progetto solido e ben strutturato, che stiamo mettendo in piedi senza far spostare i ragazzi da Nardò».

Gli allenamenti partiranno dopo il 15 agosto ma le iscrizioni sono già aperte. Info: Ivan Fai (tel. 3934369819; fai.ivan@libero.it); Daniele Gaballo (tel. 3484221535).