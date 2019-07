Aia Lecce, confermati Pezzuto e Cipressa in Can B. Due assistenti promossi dalla D alla C

La Sezione di Lecce guidata da Paolo Prato, oltre a conservare due caselle in Can B con l’arbitro Ivano Pezzuto e l’assistente arbitrale Alessandro Cipressa, raddoppia la pattuglia in Serie C. Promossi dalla D ben due assistenti arbitrali leccesi, Edoardo Cleopazzo e Gianluca Matera, che il prossimo anno calcheranno il terzo campionato porfessionistico con l’arbitro Daniele De Santis, riconfermato come l’assistente Mattia Politi.

È un finale di stagione di grandissimi successi e soddisfazione per l’Aia di Lecce che incassa 6 promozioni pesantissime da un livello all’altro dei campionati nazionali.

In Serie D raggiunge il riconfermato arbitro Angelo Tomasi un altro promosso, Gabriele Totaro.

Alla Cai (la Commissione Arbitri Interregionale) arriva Andrea Recupero, tra i migliori fischietti pugliesi che si sono distinti quest’anno in Eccellenza tanto da guadagnare il primo step nazionale, la Cai appunto. Con lui promosso anche l’osservatore Angelo Perrone.

Nel Calcio a 5 conferme per l’Internazionale Dario Pezzuto e per l’osservatore arbitrale Francesco Cazzetta. Sale dalla Puglia al livello nazionale il fischietto Diego Ramirez.

Non c’è che dire un’ottima stagione per una Sezione vitale che come ricorda il Presidente Prato ha superato quota 200 arbitri in attività collocandosi tra le più attive del Sud Italia e con risultati di perfomance tecnici e atletici tra i più alti dell’AIA in tutta Italia.