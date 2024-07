Galatasaray-Lecce 2-1, contro i Campioni di Turchia arriva la sconfitta

Nella serata di ieri, il Lecce è tornato in campo all’Raiffeisen Arena di Linz per un test di prestigio contro il Galatasaray, campione di Turchia in carica. Dopo la convincente vittoria sul Werder Brema, i salentini hanno affrontato una squadra ricca di stelle e con un passato nella Serie A italiana.

L’incontro è stato subito vivace. Hakim Ziyech, ex Chelsea, ha sbloccato il risultato approfittando di un’incertezza di Patrick Dorgu, schierato al centro della difesa. Il Galatasaray ha raddoppiato grazie alla rete di Wilfried Zaha, ex Manchester United, che ha messo a segno un gol di pregevole fattura.

Nonostante lo svantaggio, il Lecce non si è arreso e ha continuato a lottare. A cinque minuti dalla fine, Kialonda Gaspar ha accorciato le distanze, riaccendendo le speranze dei giallorossi. Tuttavia, il pareggio non è arrivato.

La partita è stata molto intensa e combattuta, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco. Il Lecce ha dimostrato di essere una squadra ben organizzata e con un grande spirito di sacrificio. Nonostante la sconfitta, le sensazioni sono positive.