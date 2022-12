Oudin, doppio Banda, Colombo e Gonzalez. Termina 5-0 l’amichevole tra Lecce e la formazione Primavera

Terminata la sosta per consentire di disputare i Campionati del Mondo ancora in corso e giunti ai quarti di finale, ripresi gli allenamenti il 29 novembre e dopo una serie di sedute dedicate al ricondizionamento fisico e alla tattica, i giallorossi hanno riassaporato il ritmo partita.

Si è svolta questa mattina, infatti, l’amichevole che ha visto opposti capitan Hjulmand e compagni ai baby della Primavera salentina.

Davanti all’ex allenatore Eusebio Di Francesco, giunto in città per il figlio Federico, i giallorossi sono scesi in campo nel primo tempo con Bleve, Lemmens, Tuia, Cetin, Pezzella, Blin, Askildsen, Oudin, Rodriguez, Listkowski e Persson.

Dopo alcuni acuti iniziali con un palo per i ragazzi di Baroni e una traversa per quelli di Coppitelli, al 38mo è arrivato il vantaggio della prima squadra con Oudin che raccoglie di testa un preciso cross di Pezzella.

Terminata la prima frazione nella ripresa, invece, sono stati schierati Falcone, Gendrey, Pongracic, Umtiti, Gallo, Helgason, Hjulmand, Gonzalez, Banda, Ceesay, Di Francesco.

Trascorrono pochi minuti e al 53mo Banda raddoppia su traversone di Gallo; l’attaccante zambiano si ripete, poi, al 65mo su passaggio di Colombo, subentrato nel frattempo a Ceesay; qualche giro di lancetta dopo è la punta scuola Milan a trovare la marcatura personale con un pallonetto e infine, a un minuto dal termine, Gonzalez porta i giallorossi sul 5-0, festeggiando così il rinnovo.

Non hanno preso parte all’amichevole Dermaku, Bistrovic, Strefezza e Baschirotto.