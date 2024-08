Lecce-Nizza 2-3, ai giallorossi non riesce la rimonta. Salentini beffati nel finale

Termina 3-2- per il Nizza l’amichevole contro il Lecce. Dopo le sfide con Werder Brema e Galatasaray, nel pomeriggio di oggi i giallorossi di mister Luca Gotti, sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nell’ultima amichevole di lusso della preparazione, che li ha visti opposti al Nizza.

Quello di oggi ha rappresentato l’ultimo test prima dell’avvia ufficiale della stagione, che prenderà il via lunedì prossimo con la partita di Coppa Italia contro il Mantova. Al fischio finale di oggi, inizierà a farsi sul serio.

In occasione della gara con i francesi, il tecnico dei salentini sceglie di affidarsi al modulo con una sola punta.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-2-3-1 con: frucht tra i pali, difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Gaspar e Dorgu; Maleh e Pieret davanti al reparto arretrato; Oudin, Rafia e Morente in mediana; Krstovic terminale d’attacco

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è al quarto di gioco con Rafia, che sugli sviluppi di un corner manda alle stelle da fuori.

Nizza in vantaggio

Al 14mo gli ospiti vanno in vantaggio. Bard entra in area e tira, il portiere giallorosso Fruchtl compie un miracolo di piede, ma la sfera arriva a Guessand, che a porta vuota appoggia in gol.

Al 17mo di testa, l’ex Sassuolo Boga manda alto. al 38mo Pierret manda alto di testa su calcio d’angolo di Oudin e un minuto dopo Dorgu dal limite manda di poco fuori.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con sei cambi nel Lecce fuori Maleh, Morente, Rafia, Krstovic, Oudin e Pierret e dentro rispettivamente Ramadani, Gallo, MarchWinski, Pierotti, Banda e Berisha

Raddoppio dei francesi

trascorrono solo un minuto e 48 secondi e il Nizza raddoppia. L’autore del gol Guessand ‘filtra’ per il neoentrato Claussche solo davanti a Frucht lo supera con un pallonetto in uscita.

All’ottavo la punizione dal limite di Berisha impegna Bulka. Al 15mo il colpo di testa di Gaspar viene parato dall’estremo avversario. Al 16mo cin prova Berisha dal limite, ma il tiro sfila a lato.

Marchwiski esordio con gol

Al 15mo i giallorossi accorciano le distanze. Pierotti conquista palla e con una percussione supera il diretto marcato, entra in area e dal fondo serve il liberissimo Marchwinski, che con un piatto potente deposita in rete.

Pareggio giallorosso

Al 28mo i salentini accorciano le distanze. Ripartenza giallorossa, Gallo si invola sulla fascia e crossa per l’accorrente Marchwinski che in corsa trafigge per la seconda volta Bulka.

Al 34mo Lecce vicino al sorpasso con il tiro di Baschirotto, il portiere dei francesi, però, di piede riesce a deviare sul palo. Al 40, il tiro dal limite di Berisha termina di pochissimi centimetri sopra il montante.

Nizza di nuovo avanti

Al 42mo i francesi vanno ancora un volta in vantaggio con il gol Bounani che si libera di Gallo e beffa Fruchtl sul secondo palo

Un Lecce un po’ passivo conclude in svantaggio il primo tempo, all’inizio della ripresa subisce il raddoppio, ma di lì in poi cambia marcia, inizia a lottare e grazie ai cambi nell’intervallo di Gotti, riesce a rimontare e chiudere la gara con un pareggio. Cambi, dicevamo, perché a essere decisivi sono stati Pierotti e Gallo, autori degli assist per Marchwinki, anch’egli subentrato, autore delle marcature. Purtroppo, però, una ripartenza è stata fatale e ha consentito al Nizza di riportarsi in vantaggio. Lunedì primo impegno ufficiale con il Mantova in Coppa Italia.

Tabellini

U.S. Lecce: 1 Früchtl, 4 Maleh (1 st Ramadani), 6 Baschirotto ©, 7 Morente (1 st Gallo), 8 Rafia (1 st Marchwinski), 9 (1 st Pierotti) , 10 Oudin (1 st Banda), 13 Dorgu, 15 Gaspar (35 st Burnete), 17 Gendrey, 91 Pierret (1 st Berisha). A disposizione: 40 Samooja, 98 Borbei, 14 Helgason, 16 Marchwiński, 18 Berisha, 20 Ramadani, 22 Banda, 25 Gallo, 27 McJannet, 28 Esposito, 45 Burnete, 50 Pierotti, 59 Addo. Allenatore: Luca Gotti

OGC Nice: 1 Bulka, 4 Dante ©, 7 Boga, 8 Rosario, 11 Sanson (16 st Ndombele), 20 Louchet, 25 Cho (16 st Laborde), 26 Bard (1 srt Clauss), 28 Boudaoui, 29 Guessand, 33 Mendy. A disposizione: 31 Dupè, 77 Boulhendi, 14 Brahimi, 19 Bouanani, 22 Ndombele, 24 Laborde, 41 Nandjou, 45 Orakpo, 92 Clauss. Allenatore: Franck Haise

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico sez. Matera Assistenti: Michele Colavito sez. Bari – Stefano Vito Martinelli sez. Potenza

Marcatori: 14 pt Guessand (N) 2 st Clauss (N) 25 e 34 st Marchwinski (L) 42 st Bounani (N)

Note: ammoniti 10 pt Pierotti (L) 10 st Rosario (N) bspettatori 4.261 incasso 15.538,00 euro