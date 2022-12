Soccer Dream Parabita-Lecce 1-9, nella seconda amichevole brillano Oudin e Ceesay

È terminata con il punteggio di 9-1 per il Lecce, l’amichevole, la seconda dalla ripresa della preparazione, che questo pomeriggio i giallorossi hanno disputato a Parabita contro la formazione locale del Soccer Dream che milita nel campionato regionale di Prima Categoria.

Ha deciso di dare maggiore spazio a chi gioca meno e ad alcuni giovani della Primavera Mister Marco Baroni, nel corso di questo impegno, schierando nel primo tempo Bleve, Pongracic, Hasic, Askildsen, Helgason, Björkengren, Oudin, Voelkerling, Lemmens, Pezzella, Rodriguez.

I 45 minuti iniziali si sono conclusi con un poker per i ragazzi dell’allenatore toscano, ad andare a segno Askildsen, Rodriguez e due volte Oudin che ha preso anche un palo e una traversa.

Nella seconda frazione, fuori Persson e dentro Ceesay e Rodriguez che fa posto a Listkowski. Sono scesi in campo, quindi, Bleve (sostituito al 10mo da Brancolini), Pongracic (di cui al 18mo a preso il posto Pascalau), Hasic, Askildsen (al 18mo sostituito da Vulturar), Helgason (con l’entrata al 18mo di Samek), Listkowski, Björkengren (sostituito da Berisha al 18mo), Oudin, Ceesay, Lemmens, Pezzella (al 25′ è subentrato Dorgu).

Nella seconda frazione Ceesay di testa serve il 5-0, poi, è la volta di Manni che accorcia le distanze per la formazione di casa, ma Hasic sigla il 6-1, per ripetersi, pochi minuti dopo. L’ottavo gol per i salentini è di Ceesay, che segna un’altra marcatura, di tacco, fissando il punteggio sul 9-1.