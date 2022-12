Udinese-Lecce 2-0, nell’amichevole della “Dacia Arena” Beto e Perez puniscono i giallorossi

Termina con il punteggio di 2-0 per i bianconeri, l’amichevole che questo pomeriggio ha visto impegnati alla “Dacia Arena” l’Udinese e il Lecce.

Dopo le rotonde vittorie contro la formazione Primavera e il Matino, impegno più difficile per capitan Hjulmand e compagni, opposti a una compagine del Massimo Torneo, dopo la lunga sosta per far disputare i Campionati del Mondo di calcio.

Mister Baroni inizia la sfida con alcune seconde linee e schiera Bleve tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Umtiti e Pezzella; Blin, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Ceesay e Di Francesco.

Il primo tempo

I giallorossi iniziano bene e si rendono pericolosi con Strefezza, Di Francesco e ancora con il numero 27 nei primi dieci minuti. Al 12mo padroni di casa pericolosi con Beto e al 23mo vanno in vantaggio con sempre con l’attaccante portoghese che ha la meglio su Prongracic, che con un diagonale batte Bleve. Al 28mo Beto manda la sfera di poco fuori. E’ questo l’ultimo sussulto della prima frazione

Il secondo tempo

Nella ripresa dopo alcuni minuti di studio gli uomini di Sottil raddoppiano al 51mo. Punizione sulla destra – un corner corto – Perez viene lasciato libero dalla difesa e di testa trafigge per la seconda volta Bleve. Al 67mo l’estremo dei salentini viene impegnato da Ebosele e al 68mo Bijol scheggia la traversa. I salentini si fanno rivedere con un tiro di Voelkerling al 79mo, respinto con i pugni da Silvestri. All’84mo i giallorossi accorciano le distanze con Oudin, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco dell’esterno. All’89mo con Buta i friulani sfiorano la terza marcatura.

La prima sfida di ritorno dalla sosta va male per la compagine salentina che, evidentemente, ha sofferto un po’ i carichi di lavoro di questi giorni, finalizzati a trovarsi pronti per l’impegno del 4 gennaio contro la Lazio al “Via del Mare”. Adesso tutti a festeggiare il Natale, si riprederà la preparazione nella giornata del 27 e, il giorno successivo, amichevole internazionale in casa contro il Varadzin, il cui vicepresidente è l’ex attaccante giallorosso Mirko Vucinic.