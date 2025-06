Quattro amichevoli pre-campionato per preparare la nuova stagione dei giallorossi

Il Lecce si prepara ad affrontare la nuova stagione con un intenso ritiro pre-campionato a Bressanone. Dal 21 luglio al 4 agosto, i giallorossi, agli ordini del tecnico Eusebio Di Francesco, metteranno a punto schemi e intese, affrontando anche quattro test amichevoli di preparazione. Questi match saranno fondamentali per mister e giocatori per affinare la condizione fisica e tattica in vista degli impegni ufficiali.

Il programma delle amichevoli, finora definito, prevede tre incontri confermati e uno ancora da stabilire, che verrà comunicato nelle prossime settimane.

Si parte con Lecce – Natz, a Naz-Sciaves mercoledì 23 luglio alle ore 19:00

Sarà poi la volta di Lecce – Spezia, a Bressanone domenica 27 luglio alle ore 18:00

Toccherò poi a Lecce – Carrarese, nella quale i salentini affronteranno la compagine toscana, allenata dal leccese Antonio Calabro, la gara si disputerà domenica 3 agosto con orario e luogo da definire



Tra la gara con lo Spezia e quella con la Carrarese, si disputerà un quarto test amichevole. I dettagli relativi a data, orario e avversario saranno comunicati dalla società non appena definiti.