Andy Pelmard al Lecce, il terzino francese pronto per le visite mediche

Il Lecce continua a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nelle prossime ore, infatti, è atteso in Puglia Andy Pelmard, giovane terzino destro classe 2000, attualmente acquisito dal Clermont Foot.

Il calciatore francese, è pronto a mettersi a disposizione di mister Luca Gotti. La sua capacità di giocare sia come terzino destro che come sinistro lo rende un profilo molto interessante per la squadra salentina.

Pelmard è un prodotto del settore giovanile del Nizza, con il quale ha esordito in Ligue 1. Dopo diverse esperienze in prestito, si è trasferito al Clermont Foot.

Le visite mediche saranno l’ultimo atto prima dell’ufficializzazione del trasferimento.