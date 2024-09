C’è un grande Gallo nella corte del Lecce

Basta rileggere le pagelle di tutte le partite che ha giocato nell’anno 2024 per rendersi conto facilmente che Antonino Gallo è diventato il punto di riferimento nel gioco della squadra salentina. Implacabile nelle chiusure, elegante nel dribbling, l’uomo dei cross, quello che serviva insomma.

Un calciatore a tutto tondo, cresciuto come pochi in pochissimo tempo tanto da diventare il beniamino dei tifosi più capricciosi, anche di quelli che generalmente non ti perdonano nulla.

Torniamo a scrivere di questo ragazzo, che ha seguito un percorso di crescita incredibilmente soddisfacente dai tempi in cui veniva criticato e impunemente fischiato. È arrivato fin qui, oggi, che sembra perfettamente costruito per cose ben più grandi.

Se il commissario tecnico Spalletti avesse bisogno di un difensore davvero forte per la Nazionale italiana sa dove andare a bussare.

Il Gallo è pronto, tutto il pollaio lo ha capito. Bravo Gallo, in silenzio e con grandi sacrifici ti sei preso il mondo in una mano.