Centro sportivo dell’U.S. Lecce, il Consiglio di Amministrazione della società delibera la realizzazione

“Siamo cresciuti molto per quel che riguarda le strutture, ma adesso siamo convinti che si debba fare un centro sportivo. Per la società è solo un costo e non un profitto, serve per alzare il livello delle prestazioni e me lo chiedono tutti dall’allenatore ai giocatori. Ci stiamo orientando sulla provincia e in un comune del territorio sorgerà questa struttura”, con queste parole il Presidente dell’Unione Sportiva Lecce Saverio Sticchi Damiani, parlava della realizzazione di un centro sportivo di cui si sarebbe dovuta dotare la società

A meno di venti giorni dalla dichiarazione, la struttura è quasi realtà.

.