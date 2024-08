Al via il Campionato del Lecce, gli auguri del Sindaco Poli e dell’Arcivescovo Seccia

L’obiettivo è quello di raggiungere la terza salvezza consecutiva ed entrare nella storia. Non è mai accaduto, infatti, che i giallorossi disputassero quattro stagioni di fila nel Massimo Torneo, certo, anche quest’anno le difficoltà saranno tante per raggiungere, si spera, l’agognato traguardo, anche perché il livello dell’asticella si è alzato tanto, ma siamo certi che calciatori e società non molleranno un solo millimetro per portare a casa l’obiettivo.

Ancora poche ore e prenderà il via il Campionato dei salentini e in occasione dell’avviso, due tifosi un po’ particolari hanno tenuto a far giungere i loro auguri.

Si tratta del Sindaco Adriana Poli Bortone e dell’Arcivescovo metropolita Mons. Michele Seccia.

“Inizia con l’Atalanta il nuovo campionato di serie A. Una stagione che si presenta foriera di tante novità e speranze. In primis l’inizio dei lavori per la copertura dello stadio di via del mare ‘Ettore Giardiniero’ e l’auspicio di battere il record di anni di permanenza consecutiva in serie A”, afferma il primo cittadino.

“L’intervento di riqualificazione dello stadio non ha precedenti e costituisce, dal punto di vista strutturale, un grande salto di qualità rispetto al passato, confermando la volontà della società e del Comune di continuare a mantenere alto il livello del Lecce calcio anche per i prossimi anni. Quanto al profilo sportivo, ci troveremo a combattere con corazzate dalle possibilità enormi rispetto alle nostre. Fa effetto guardare la mappa dell’Italia con mezza nazione peninsulare rappresentata in serie A da due sole realtà: Lecce e Napoli. Alla nostra amata città, assieme ai partenopei, dunque, tocca il privilegio e l’onore di rappresentare nel massimo campionato calcistico il Meridione d’Italia. Il mio augurio va all’Unione sportiva Lecce, al presidente Saverio Sticchi Damiani e al direttore tecnico Pantaleo Corvino che, grazie alla passione e alla competenza, hanno cercato, tra mille difficoltà, di allestire una squadra all’altezza della sfida della serie A. Il mio augurio va ovviamente anche a tutti i tifosi salentini i quali, per ogni partita, sia in casa sia fuori casa, non faranno mai mancare il loro sostegno ai colori giallorossi. Buon campionato a tutti. Il record degli abbonamenti è stato raggiunto. Ora cerchiamo tutti insieme di raggiungere quello più ambìto: la terza permanenza consecutiva in serie A. Forza Lecce”, ha concluso.

“All’inizio di questa nuova stagione giunga alla società, alla dirigenza, allo staff tecnico e a tutti i calciatori del Lecce anche la spinta appassionata del vescovo, ‘leccese e giallorosso’ come voi ”, sono, invece, le parole dell’Arcivescovo.

“So bene che il prestigioso obiettivo della terza salvezza consecutiva in serie A è un traguardo a cui tutti, tifoseria compresa, puntiamo. Ma ho anche letto alcune dichiarazioni dei dirigenti giallorossi i quali hanno avvertito sulle insidie di questa nuova stagione nella quale anche le ‘piccole’ si sono molto ben attrezzate disponendo di risorse economiche ragguardevoli. Sono, invece, dell’idea che le idee illuminate, la passione, l’impegno e, soprattutto, il sacrificio rappresentino la più alta garanzia di successo in ogni ambito. Pertanto, questo è il mio incoraggiamento: il lavoro costante e silenzioso, anche nelle avversità che una competizione nasconde, alla fine darà i suoi frutti”.