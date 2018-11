Bitonto-Nardò, 1-1 ai granata non basta il gol di Kyeremateng. L’ex Patierno nega la quarta vittoria di fila

Quarto risultato utile per il Nardò che al termine di una gara molto combattuta conquista un punto prezioso al “Città degli Ulivi” di Bitonto e mantiene il quarto posto in classifica.

Formazioni

Per la terza partita in una settimana, mister Taurino conferma la stessa formazione reduce da tre vittorie consecutive e schiera il consueto 3-5-2 con Mirarco tra i pali, Benvenga, Aquaro e il giovane Giglio sulla linea difensiva. In mediana Bertacchi, Gigante e Bolognese con Sené e Versienti sugli esterni. In attacco l’under Cordella fa coppia con Kyeremateng. Nel 4-3-3 di mister Pizzulli figurano tanti ex granata tra cui Montrone, Fiorentino e Turitto.

Primo tempo

Parte bene il Nardò che al 5’ si rende pericoloso con una punizione di Bolognese deviata in corner da Figliola. Il Bitonto alza il baricentro e nell’arco di cinque minuti sfiora il vantaggio con Montrone e due volte con Turitto ma le conclusioni dei neroverdi sono imprecise. Nardò in difficoltà sotto il forcing bitontino. Al 35′ Mirarco alza sulla traversa una punizione di Picci e al 41′ para a terra un tiro da fuori di Turitto. Al 43′ ancora Mirarco è costretto agli straordinari per parare con i piedi su Biason. Nonostante le tante occasioni per i padroni di casa, il Nardò resiste e va negli spogliatoi sul punteggio a reti inviolate.

Secondo tempo

Il Nardò inizia la seconda frazione con ben altro piglio e al 52’ passa in vantaggio: un lancio dalle retrovie di Benvenga coglie di sorpresa la difesa bitontina, Kyeremateng si invola verso la porta neroverde, supera Figliola e deposita in rete. La reazione del Bitonto non si fa attendere e al 58’ ci prova Lavopa da fuori area, Mirarco si allunga e respinge. Mister Pizzulli corre ai ripari e inserisce l’altro ex granata Patierno al posto di Lavopa. Al 60’ il Nardò resta in dieci per l’espulsione dell’autore del gol Kyeremateng, reo secondo l’arbitro di un fallo di reazione ai danni di Fiorentino. Ancora il direttore di gara protagonista al 72’ quando concede un generoso calcio di rigore per un presunto fallo in area ai danni di Patierno. Dal dischetto lo stesso ex attaccante granata spiazza Mirarco e riporta la partita in equilibrio. La partita si infiamma e i padroni di casa spingono sull’acceleratore per sfruttare la superiorità numerica. Al 79’ Mirarco salva il risultato respingendo di piede una pericolosa conclusione di Turitto da distanza ravvicinata. Due minuti dopo è ancora l’estremo difensore granata a negare il vantaggio al Bitonto murando Padulano lanciato a rete. L’assedio neroverde continua con Patierno che all’82’ impensierisce Mirarco con un pericoloso tiro dal limite bloccato a terra dal portiere granata.

Il Nardò si difende strenuamente e riesce a difendere un pareggio prezioso nonostante un arbitraggio a senso unico. Domenica prossima al “Giovanni Paolo II” andrà in scena l’attesissima partita con il Taranto.

SERIE D – Girone H: risultati 11ª giornata

Audace Cerignola – Gravina 1-0 Bitonto – Nardò 1-1 Gragnano – Altamura 1-2 Savoia – Fidelis Andria 0-0 Taranto – Gelbison 1-1 Pomigliano Ercolanese – 0-2 Sorrento – Francavilla 1-2 Nola – Fasano 3-1 Az Picerno – Sarnese 3-0

Classifica

Az Picerno 25, Audace Cerignola 21, Taranto 19, Nardò 18, Altamura 18, Bitonto 17, Fidelis Andria 17, Francavilla 17, Savoia 16, Fasano 15, Gravina 14, Gelbison 14, Sarnese 12, Sorrento 12, Gragnano 10, Nola 10, Pomigliano 6, Ercolanese 5.