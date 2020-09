Buone notizie in casa Lecce: Tachtsidis è guarito dal covid

Panagiotis Tachtsidis ha superato il coronavirus. La notizia giunge direttamente dall’US Lecce che, con un comunicato, ha chiarito come il centrocampista greco tornerà a Lecce domattina, e si sottoporrà comunque a nuovi test molecolari.

Tachtsidis era risultato positivo al Covid 19 lo scorso 24 agosto, poche ore prima di fare rientro in Italia dalla sua Grecia per la nuova stagione.

In patria è rimasto in isolamento per tutte queste settimane, ma ora, riscontrata finalmente la negatività all’infezione, è pronto a mettersi a disposizione di mister Corini.

Ora per il Lecce resta da recuperare l’altro positivo Bryan Vera, ancora in fase di recupero.