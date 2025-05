Terminato il Campionato, tornano gli impegni delle Nazionali. Sei calciatori giallorossi convocati

Terminato il Campionato di Serie A, dove, con la vittoria all’ultima giornata contro la Lazio, il Lecce è entrato nella storia conquistando per la prima volta la terza salvezza consecutiva, ancora pochi giorni e alcune nazionali scenderanno in campo per alcune gare valevoli per le qualificazioni ai prossimi mondiali, amichevoli e la fase finale del Campionato Europeo Under 21.

In questo contesto è abbastanza numerosa la presenza di calciatori giallorossi, il club salentino, infatti, sarà presente in queste manifestazioni con ben sei calciatori.

Medon Berisha è stato convocato in Nazionale in occasione delle gare Albania – Serbia (07/06) e Lettonia – Albania (10/06) valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

⁠Ylber Ramadani è stato convocato in Nazionale in occasione delle gare Albania – Serbia (07/06) e Lettonia – Albania (10/06) valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Thorir Helgason è stato convocato in Nazionale in occasione delle gare amichevoli Scozia – Islanda (06/06) e Irlanda del Nord – Islanda (10/06).

Lassana Coulibaly è stato convocato in Nazionale in occasione dell’amichevole che il Mali disputerà in Francia con la Repubblica Democratica del Congo (05/06).

⁠Rares Burnete e Vlad Răfăilă sono stati convocati in Nazionale Under 21 della Romania in occasione degli Europei Under 21, in programma in Slovacchia dall’11 al 28 giugno 2025. La Romania è inserita nel gruppo A dove affronterà Italia (11/06), Spagna (14/06) e Slovacchia (17/06).