Serie B senza sosta, con Reggiana-Empoli al via oggi il 33° turno. Domani Lecce in campo contro la Spal

Continua senza sosta il campionato di Serie B, che si avvicina sempre più al termine prima di disputare play off e play out. Un torneo che è sempre più equilibrato con una lotta molto ferrea soprattutto per la promozione diretta e le migliori posizioni per i play off.

La 33^ giornata si svilupperà in un weekend lungo che inizia stasera con l’anticipo tra la Reggiana, tornata in zona retrocessione e la capolista Empoli, reduce da due turni non giocati a causa del focolaio covid, per poi concludersi nel Monday Night con la sfida per un posto play off tra Chievo e Pisa.

Sabato alle 14 invece 10 squadre in campo: sfide in trasferta delicate ad Ascoli per il Monza, sceso in quarta posizione dopo le ultime deludenti prestazioni e a Chiavari per la Salernitana. Poi match point per raggiungere la salvezza con 7 giornate d’anticipo per la Cremonese che ospita il nuovo Pordenone di Domizzi e Brescia-Pescara, dove la squadra di Clotet è in cerca di punti per raggiungere la zona playoff mentre gli abruzzesi restano penultimi nonostante il pari col Monza.

Ma a spiccare è la partita del “Via del Mare” tra il Lecce, squadra più in forma del campionato che insegue la settima vittoria consecutiva e la Spal di Rastelli che da quand’è subentrato ha raccolto 5 punti in 3 gare e staziona al sesto posto.

Nella sfida contro la compagine estense i giallorossi ritroveranno l’arbitro Manganiello. Per la formazione salentina un solo precedente con il direttore di gara piemontese, il 10 novembre 2019, quando, contro la Lazio, non fece ripetere ai giallorossi il calcio di rigore del possibile 2-2, prima sbagliato da Babacar e poi ribadito in rete da Lapadula. Errore sul quale prese posizione anche il designatore Rizzoli, ammettendo l’errore del “fischietto”.

La formazione di Corini, per l’occasione e nella gara del prossimo turno con il Monza, scenderà in campo con la maglia da trasferta bianca, sulla quale solitamente sono riportati i comuni dell’intera Provincia di Lecce, con impressi stavolta i nomi dei 1.920 tifosi che hanno sottoscritto l’U.S. Lecce Program, l’iniziativa promossa quest’anno dalla società per far sentire in qualche modo protagonisti i supporters giallorossi anche in quest’annata difficile. La società capitanata da Sticchi Damiani ha reso noto, inoltre, che dal 12 Aprile partiranno le riprese per il primo canale tematico U.S. Lecce sviluppato assieme alla società “Epico Play”: queste riprese andranno poi a creare una vera e propria docu-serie sulla squadra mettendo in risalto e raccontando, in maniera innovativa, retroscena e curiosità legate alla compagine salentina, i suoi protagonisti in campo e fuori.

A completare il quadro della 13° giornata di ritorno sabato alle 16 si incontrano Frosinone e Cittadella, due squadre che non vivono un buon momento mentre domenica sfida di metà classifica al Granillo tra Reggina e Vicenza e al Penzo tra Venezia e Cosenza per cercare di migliorare le rispettive posizioni in classifica.

Il programma completo

Venerdì 9 aprile 202, ore 21, Reggiana-Empoli; Sabato 10 aprile 2021, ore 14 Ascoli-Monza, Brescia-Pescara, Cremonese-Pordenone, Lecce-Spal, Entella-Salernitana; ore 16, Frosinone-Cittadella; Domenica 11 aprile 2021, ore 15, Reggina-Vicenza; ore 19, Venezia-Cosenza; Lunedì 12 aprile 2021, ore 21, Chievo-Pisa.