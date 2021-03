Frosinone-Lecce 0-3. Fiesta hispanica allo “Stirpe”, Coda e Rodriguez regalano il quarto successo di fila

Con un rotondo 3-0, il Lecce di Eugenio Corini espugna il “Benito Stirpe” di Frosinone e manda in crisi la compagine allenata da Alessandro Nesta. Con una doppietta di coda e un gol del funambolo Rodriguez, i giallorossi passano all’incasso della quarta vittoria consecutiva e si lanciano a tutta velocità nello sprint per la conquista della massima serie.

Portare a casa la quarta vittoria di fila per continuare a coltivare il sogno della promozione diretta che, in questo momento, dista solo un punto.

Dopo la splendida vittoria contro il Venezia martedì, i giallorossi sono scesi in campo nel pomeriggio di oggi nella sfida che li ha visti opposti al Frosinone del Campione del Mondo, Alessandro Nesta.

In occasione della gara contro la compagine ciociara, mister Eugenio Corini si vede costretto a fare a meno di quello che nelle ultime uscite è stato l’uomo in più della compagine salentina, il centrocampista Hjumand che, a causa del cartellino giallo rimediato in laguna, è stato appiedato dal Giudice Sportivo, al suo posto torna dal primo minuto Tachtsidis. Per il resto, scontata la squalifica, Meccariello affianca Lucioni al centro della difesa ed Henderson ritrova il posto da titolare sulla trequarti, dopo che in Veneto il capitano, l’unico insufficiente nella prova con gli uomini di Zanetti, aveva preso il suo posto.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo; Bjorkengren, Tachtsidis e Majer in mediana; Henderson a sostegno della coppia Coda-Pettinari.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è dei giallorossi con la botta dalla distanza al quarto di Tachtisidis di poco alta. Al 14mo ci prova Pietro Iemmello, ma Gabriel para facile. Al 15mo da posizione defilata tira Coda, ma la sfera viene intercettata da un difensore e finisce sopra la traversa. Al 25mo buona occasione per la squadra di casa. Tribuzzi prende palla, si accentra e giunto al limite tira, ma l’estremo brasiliano dei giallorossi con la mano di richiamo devia in angolo. Al 28mo l’incornata di Maggio fa altissima. Al 41mo il tiro a giro centrale di Henderson viene parato senza affanni da Bardi. Al 43mo la punizione dal limite di Tachtisidis finisce sulla barriera.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco.

Trascorrono poco più di 20 secondi e il Frosinone va a un passo dal vantaggio. Cross di Kastanos, la palla arriva a Tribucci che tira al volo, la palla supera Gabriel, ma il palo salva il portiere dei giallorossi. Al 49mo il tiro di Pettinari va alto.

Il bomber colpisce ancora

Al 53mo i giallorossi vanno in vantaggio. Bjorkengren recupera palla e passa a Henderson, il calciatore scozzese crossa, la palla arriva a Coda che tira, la sfera viene rimpallata, ma sui piedi del bomber ex Benevento che, questa volta, di piatto insacca alle spalle di Bardi.

Al 55mo il tiro di Tribuzzi dalla distanza va alle stelle.

Coda sbaglia dal dischetto

Al 68mo occasionissima per i giallorossi. Coast to coast di Gallo che crossa all’indirizzo di Pettinari che viene atterrato in area, per il sig. Dionisi è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Coda che, però, si lascia parare il tiro dall’estremo difensore dei ciociari.

l’Hispanico si fa perdonare

Al 69mo, però, il bomber del campionato si fa perdonare. Lancio lungo di per Coda, l’Hispanico stoppa di petto, si gira con il destro e tira al volo di sinistro, con la sfera che piega le mani a Bardi e termina in gol.

Al 74mo il colpo di testa di Novakovich, su corner di Ciano finisce sul fondo. All’80mo ci prova Carraro da trenta metri, ma la palla va altissima. All’82mo i salentini al vicinissimi terzo gol. Mancosu passa a Nikolov che da posizione defilata calcia una sassata, sulla quale, però, si oppone Bardi.

Rodriguez la mette in ghiaccio

All’85mo il Lecce chiude la gara con il terzo gol. Contropiede giallorosso la passa arriva a Tachtsidis che lancia Rodriguez, il talento ex Real supera il diretto marcatore e solo davanti a Bardi in uscita, lo anticipa e con un pallonetto segna il terzo gol.

Ha fatto tutto lui. Due gol, un rigore sbagliato e tanto gioco. Massimo Coda, ancora una volta ha fatto la fortuna dei giallorossi che centrano la quarta vittoria di fila e continuano a cullare il sogno promozione diretta. Altra ottima prova dei ragazzi di Corini che oggi oltre a giocare una prova attenta, nonostante il pressing costante degli uomini di Nesta, a parte un’occasione nel primo minuto del secondo tempo, non hanno mai rsichiato. Adesso arriva una sosta meritata, meritatissima, per poi tornare in campo nella partita con la Salernitana al “Via del Mare”.

