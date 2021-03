Coda – Rodriguez, voci del gol! Le pagelle di Frosinone – Lecce

Il Lecce non si ferma più: cala il poker di vittorie consecutive imponendosi con un netto 0-3 allo Stirpe di Frosinone. Altra prestazione maiuscola, ancora fuori casa, per la truppa giallorossa che demolisce, siglando 3 gol, il volenteroso Frosinone di Nesta.

Nel primo tempo partita bloccata e molto tattica che ha visto regnare l’equilibrio tra le due squadre. Nella ripresa il Lecce scende in campo con un altro atteggiamento e si impone soprattutto grazie ai guizzi dello scatenato Coda che sigla la quarta doppietta consecutiva e si permette anche di sbagliare un rigore. Nel finale chiude la partita Rodriguez, servito dal greco Tachtsidis in contropiede, con un pallonetto superlativo. Ora in attesa dei risultati delle altre squadre, il Lecce può davvero sognare in grande.Gabriel 7: impegnato in poche occasioni ma sempre decisivo. Torna a mantenere la propria porta inviolata garantendo sicurezza a tutti i suoi compagni.

Maggio 6,5: gara precisa e ordinata del terzino ex Napoli che dimostra come al solito esperienza e solidità sulla sua fascia.

Lucioni 7: vince spesso i duelli con la coppia d’attacco avversaria Novakovich-Iemmello. Nel complesso gioca una grande gara e fa dimenticare subito l’autogol di Venezia.

Meccariello 7: dopo aver scontato la giornata di squalifica a Venezia, viene riproposto al centro della difesa insiemi a Lucioni per contrastare la coppia d’attacco molto fisica del Frosinone. Il compito gli riesce bene e non si fa sorprendere mai.

Gallo 6: leggermente sottotono rispetto alle ultime buone prestazioni, sulla sua fascia si fa sorprendere più volte e soffre gli inserimenti di Tribuzzi e Salvi. Migliora nel secondo tempo quando cresce la prestazione di tutta la squadra.

Majer 6,5: lo sloveno sempre più in crescita, dà una mano in copertura a Maggio sulla destra e lotta su ogni pallone a centrocampo.

Tachtsidis 7,5: prova a non far rimpiangere l’assenza dello squalificato Hjulmand e dirige bene la squadra in mezzo al campo aggiungendo ottime verticalizzazioni – come nelle occasioni degli assist serviti a Coda e Rodriguez – e la sua fisicità contro il robusto centrocampo del Frosinone. Riserva di lusso per la categoria.

Bjorkengren 6,5: lo svedese si conferma tra i migliori a centrocampo, dandosi da fare sia in fase di copertura che in contropiede cercando di servire al meglio i suoi compagni.

Henderson 6,5: torna titolare nel ruolo di trequartista e si dimostra sempre una spina nel fianco della difesa ciociara. Inserimenti, corsa e assist per il tuttofare scozzese.

Pettinari 7: prestazione generosa dell’attaccante romano, si muove tanto per liberarsi in area di rigore ma non viene servito benissimo. Bravo nel secondo tempo a procurarsi il calcio di rigore e a sacrificarsi per la squadra.

Coda 9: fa tutto lui in questa partita: fortunato e implacabile in occasione del primo gol. Nel secondo tempo prima sbaglia il rigore ma si rifà subito dopo, dimostrando una grande tenuta mentale, inventandosi un gol da fuoriclasse puro. Il n.9 giallorosso è ormai una tassa da pagare per gli avversari, ancora una prestazione super da bomber vero e ancora una doppietta (la quarta consecutiva) con la quale arriva a 20 reti stagionali in campionato.

Mancosu 6,5 (dal 76′) entra e prova a partecipare anche lui alla festa giallorossa ma risulta impreciso. Vuol ritrovare la via del gol, appuntamento rimandato.

Rodriguez 7,5 (dal 76′) entra e chiude la partita in contropiede con un gol in pallonetto da fuoriclasse. Dimostra sempre grande mentalità nonostante la giovane età.

Nikolov 6,5 (dall’80) positivo anche l’ingresso in campo del Macedone che sfiora il gol appena entrato su invito di Mancosu e aggredisce i portatori di palla avversari spezzando il gioco.

Corini 9: la squadra ormai lo segue a memoria e sa sempre cosa da fare dal primo all’ultimo minuto di gioco. Grande personalità e consapevolezza nei suoi giocatori, ottima anche la gestione dei cambi. Ennesimo risultato positivo, frutto del grande lavoro che sta facendo con il suo staff da inizio anno.