Oggi Lecce contro il Monza nella sfida che può valere una stagione. Le probabili formazioni

Ancora poche ore e i giallorossi scenderanno in campo allo stadio “Brianteo” nella sfida che li vedrà opposti al Monza, nell’incontro clou della 36ma giornata del Campionato di Serie B.

Gli uomini di Brocchi arrivano a questa sfida con rinnovato entusiasmo e la consapevolezza di potersi giocare ancora la promozione diretta in Serie A quando mancano 270 minuti al termine della stagione regolare. E questo anche perché i risultati di sabato scorso hanno riaperto tutto, a cominciare dal successo brianzolo per 3-1 sul campo della Salernitana grazie alla doppietta risolutiva di Balotelli negli ultimi dieci minuti. Con questo successo la squadra lombarda è salita al quarto posto con 58 punti, a meno due dai campani terzi e meno tre dal Lecce secondo.

Dal canto suo, proprio i giallorossi hanno sprecato la grande chance di allungare, approfittando dello scontro diretto tra Salernitana e Monza, andando ko in casa per 3-1 contro il Cittadella. Un match, quello del Via del Mare, che ha visto i salentini giocare sottotono e cedere nella ripresa ai veneti. Adesso il destino resta nelle mani dei ragazzi di Eugenio Corini, ma ovviamente questo scontro diretto potrebbe essere già decisivo e rappresentare il vero crocevia della stagione.

In vista della sfida con il Lecce, l’ex centrocampista del Milan dovrebbe apportare grandi cambiamenti rispetto agli undici che hanno battuto i ragazzi di Castori. L’avvicendamento più importante riguarda Balotelli: super Mario entrato a gara in corso all’Arechi ha segnato una doppietta e dunque contro i leccesi è destinato ad iniziare dal primo minuto al fianco di Dany Mota.

Per il resto, davanti a Di Gregorio, i lombardi dovrebbero presentarsi in difesa con Scaglia, Paletta e Pirola, sulle corsie esterne Sampirisi e Carlos Augusto mentre a centrocampo Frattesi, Scozzarella e D’Errico in vantaggio su Colpani per occupare il posto in mediana.

Corini invece deve fare i conti con nuovi infortunati: stagione conclusa in anticipo per Pettinari e Calderoni, mentre Majer sarà assente per squalifica. Classico 4-3-1-2 quindi con Gabriel difenderà i pali, Maggio e Gallo sulle fasce, Lucioni e Meccariello agiranno da centrali. Sulla linea mediana, Majer dovrebbe essere sostituito da Mancosu, con Hjulmand perno del centrocampo e Björkengren sul centrosinistra. Alle spalle degli attaccanti agirà Henderson, con il tandem offensivo composto da Coda e Stepinski, con Rodriguez pronto a subentrare nel corso della partita.

Probabili formazioni

Monza: (3-5-2): Di Gregorio; Scaglia, Paletta, Pirola; Sampirisi, Frattesi, Scozzarella, D’Errico, Carlos Augusto; Dany Mota, Balotelli. All. Brocchi.

Lecce: (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Mancosu, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Coda, Stepinski. All. Corini.

Arbitro: Mariani della sezione di Aprilia