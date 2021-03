Serie B, al via oggi la 28^ giornata: si parte con due anticipi. Domani Lecce contro il Chievo con la maglia celebrativa

Serie B, al via oggi la 28° giornata: si parte con due anticipi. Domani Lecce contro il Chievo con una maglia celebrativa

Questa sera alle 19.00 Cittadella-Pisa e alle 21 Spal-Entella. Domani i giallorossi indosseranno una maglia storica per celebrare i 113 anni di storia.

Non manca ormai molto ai titoli di coda del campionato 2020-2021 e le gare del fine settimana saranno spalmate tra venerdì e sabato a causa del prossimo turno infrasettimanale.

Oggi aprono la 28a giornata Cittadella-Pisa (ore 19) scontro diretto con in palio punti pesanti in chiave playoff e Spal-Entella (ore 21) dove gli ospiti, reduci da 3 pareggi consecutivi, proveranno a portare a casa punti salvezza contro i ferraresi non irresistibili negli ultimi incontri.

Tra Cremonese-Reggiana altro scontro salvezza importante, entrambe le squadre reduci da 2 sconfitte consecutive hanno voglia di rifarsi subito.

Per quanto riguarda il Lecce, Mister Corini affronterà il “suo” Chievo Verona, vissuto in passato da giocatore e allenatore, in un match che all’andata fu deciso solo nel finale da un guizzo di Falco. In occasione della gara i giallorossi scenderanno in campo indossando il completo storico delle stagioni 1978/79 – 1979/80, per celebrare i 113 anni del calcio a Lecce, che ricorreranno il prossimo 15 marzo. I portieri indosseranno la riproduzione storica della maglia del compianto Aldo Nardin, scomparso lo scorso 27 maggio. Sulla maglia è cucito il logo dell’epoca, bianco con al centro una lupa e un albero di leccio, stemma della città.

Sfida interessante anche al “Benito Stirpe” di Frosinone tra i ciociari e il Brescia che vivono un buon momento di forma. Il Monza, imbattuto da quattro giornata, farà visita alla Reggina cercando di continuare la striscia positiva di risultati e, in caso di passo falso dell’Empoli impegnato a Vicenza nel posticipo di domani alle 18, la squadra brianzola potrebbe agganciare in vetta alla classifica proprio i toscani.

Le altre gare che completano il turno sono Pordenone-Pescara dove i padroni di casa hanno voglia di rialzarsi dalla quarta sconfitta nelle ultime 5 giornate mentre gli abruzzesi, penultimi in campionato, devono assolutamente fare punti se vogliono sperare nella salvezza. Poi Ascoli-Venezia con i lagunari che vogliono riprende la striscia positiva bruscamente interrotta con la sconfitta contro Brescia, per mantenere il quarto posto e l’Ascoli provare ad uscire dalla zona retrocessione e Salernitana-Cosenza sfida importante per gli obiettivi di entrambe le compagini.

Il programma completo

Venerdì 12/03: Cittadella-Pisa (ore 19.00), Spal-Entella (ore 21.00)

Sabato 13/03: Pordenone-Pescara (ore 14.00), Frosinone-Brescia (ore 14.00); Reggina-Monza (ore 14.00), Cremonese-Reggiana (ore 14.00), Lecce-Chievo Verona (ore 14.00), Ascoli-Venezia (ore 14.00), Salernitana-Cosenza (ore 16.00), Vicenza-Empoli (ore 18.00)

(Ph.: U.S. Lecce)