Lecce, contro il Pescara i giallorossi scendono in campo per recuperare terreno. Le probabili formazioni

Reduce da due vittorie di fila, il Lecce torna in campo questo pomeriggio, ore 14, allo stadio “Adriatico” contro il Pescara. Eugenio Corini ha otto calciatori indisponibili, oltre al lungodegente Adjapong sono fermi ai box Calderoni, Dermaku, Listkowski, Monterisi, Nikolov, Pisacane e Vigorito, ma il tecnico bresciano va verso la conferma della squadra vista all’opera nelle ultime settimane: in attacco confermato il duo Coda-Rodriguez.

Un “testa-coda” insidioso, visto il recente cambio di guida tecnica dei “delfini”, ma al tempo stesso una ghiotta occasione per i giallorossi per cercare di allungare la striscia positiva di vittorie e mostrare quella continuità e maturità necessaria per rimanere ai piani alti della classifica.

Anche perché ieri sera si è aperto il 25^ turno della Serie B con due anticipi che vedevano impegnata la Salernitana sul campo della Reggiana e la capolista Empoli nello scontro d’alta classifica col Venezia. Ebbene sia la squadra campana che quella toscana sono state fermate sul pareggio: i primi hanno chiuso a reti inviolate il match del Mapei Stadium, i secondi invece non sono andati oltre l’1-1 tra le mura amiche del Castellani contro un buon Venezia passato avanti nel primo tempo grazie alla rete di Mazzocchi per poi essere ripreso nel finale dalla capolista con Haas.

La formazione guidata da mister Corini dovrebbe scendere in campo con il classico 4-3-1-2 che vede Gabriel in porta; Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo in difesa; centrocampo con Hjulmand che dovrebbe agire in cabina di regia con Björkengren e Majer ai suoi lati e con capitan Mancosu dal primo minuto (al posto di Henderson) trequartista alle spalle dell’ormai consolidata coppia d’attacco Coda e Rodriguez.

Il neo mister del Pescara invece, reduce da un pareggio al suo esordio, così come ha detto nella conferenza pre gara ha perso anche quello che sarebbe stato il grande ex di giornata Tabanelli per un infortunio muscolare, mancheranno anche Rigoni, Sorensen, Riccardi e Ceter non ancora al meglio, e valuterà Bocchetti. Dunque col 3-5-2 potrebbero scendere Fiorillo in porta; Drudi, Bocchetti e Scognamiglio sulla linea dei tre; Balzano, Busellato, Dessena, Maistro e Masciangelo a centrocampo; Galano a supporto di Giannetti oppure Odgaard.

Probabili formazioni

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Drudi, Bocchetti, Scognamiglio; Balzano, Busellato, Dessena, Maistro, Masciangelo; Galano, Giannetti. All.: G. Grassadonia.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Mancosu; Coda, Rodriguez. All.: E.Corini

ARBITRO: sig. Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina.