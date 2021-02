Al via la 25ma giornata del Campionato di B, si parte oggi con due anticipi. Domani giallorossi a Pescara

Torna in campo la Serie B per la 25a giornata di campionato. Si parte, oggi, con due anticipi: Reggiana-Salernitana e Empoli-Venezia. Domani Lecce impegnato a Pescara in cerca del tris di vittorie.

25^ giornata della Serie BKT con sfide ad alta quota per le prime due della classe, l’Empoli e il Monza, rispettivamente contro Venezia e Cittadella. Spera di approfittare di eventuali passi falsi la Salernitana impegnata nella trasferta di Reggio Emilia contro una Reggiana, però, in forma, reduce dal blitz in casa del Cittadella.

Per il Chievo Verona, invece, c’è il Cosenza, l’altra calabrese, la Reggina, sarà ospite della Spal.

Va a caccia della terza vittoria di fila il Lecce di Corini in casa di un Pescara, guidato dal nuovo allenatore Grassadonia, sempre alla ricerca di punti salvezza. I grigiorossi della Cremonese invece ospiteranno il Frosinone, mentre per l’Ascoli trasferta a Pordenone. Tra Pisa e L.R. Vicenza sfida alla ricerca di certezze dopo gli ottimi pareggi maturati nella scorsa giornata rispettivamente con Empoli e Spal.

A chiudere il quadro della giornata la Virtus Entella chiamata a far punti contro il Brescia che dovrà far a meno del tecnico Clotet, squalificato dopo il derby perso con la Cremonese.

Il programma completo

Venerdì 26 febbraio: Reggiana-Salernitana ore 19.00; Empoli-Venezia ore 21.00

Sabato 27 Febbraio: Cosenza-Chievo ore 14.00; Cremonese-Frosinone ore 14.00; Pescara-Lecce ore 14.00; Pisa-Vicenza ore 14.00; Pordenone-Ascoli ore 14.00; Spal-Reggina ore 14.00; Monza-Cittadella ore 16.00; V.Entella-Brescia. ore 18.00.