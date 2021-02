Pescara-Lecce 1-1. Maggio illude i giallorossi, ma Busellato li gela nel recupero

Una ghiottissima occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire. I pareggi di Empoli, Venezia hanno fatto sì che questo pomeriggio i giallorossi potessero scendere in campo contro il Pescara, con il chiaro intento, oltre di conquistare i tre punti, anche di accorciare ulteriormente la classifica che, prima della sfida dello stadio “Adriatico”, vedeva capitan Mancosu e compagni distanti sette punti dalla vetta e quattro dal secondo posto, entrambi necessari per la promozione diretta al massimo torneo nella quale mister Eugenio Corini e i suoi ragazzi credono ancora. Ma questa occasione, invece di prenderla al volo, hanno preferito di divorarla

Alla sfida contro gli uomini di Grassadonia, il tecnico bresciano si è presentato con otto calciatori indisponibili, oltre al lungodegente Adjapong, infatti, sono fermi ai box Calderoni, Dermaku, Listkowski, Monterisi, Nikolov, Pisacane e Vigorito, ma ha recuperato Tachtsidis, anche se si accomoda in panchina, così come il capitano. L’allenatore, infatti, anche per questa partita, si è affidato alla linea verde confermando in toto gli undici che hanno conquistato gli ultimi due successi.

La formazione inziale

Il Lecce si schiera in campo, quindi, con il consueto 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali; difesa composta da Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo; Bjorkengren, Hjumand e Majer in mediana, Mancosu a sostegno delle punte Coda e Rodriguez.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce con Hjulmand da quasi trenta metri, ma la sfera va altissima. Al 20mo va al tiro ancora Hjulmand dal limite, ma il tiro è rimpallato e Fiorillo para senza affanni. Al 21mo calcia Busellato da fuori, ma il tiro è impreciso e va fuori. Al 28mo la punizione di Henderson viene parata senza problemi dall’estremo difensore degli adriatici.

Giallorossi in vantaggio

Al 38mo arriva il vantaggio giallorosso. Corner per i salentini, Fiorillo smanaccia fuori, la palla viene presa da Coda che crossa, sulla sfera si avventa Meccariello che di testa la appoggia a Maggio che in semirovesciata insacca.

Al 41mo l’inzuccata di Bellanova viene parata senza problemi da Gabriel.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici che ha concluso la prima frazione.

Al 47mo Maistro gira dal limite, ma il tiro è rimpallato dai difensori dei salentini. Al 49mo Maistro crossa e Hodgaar ci arriva di punta, ma il tiro e debole e l’estremo brasiliano para. Al 52mo il colpo di testa di Meccariello va fuori. Al 60mo pericolo per il Lecce. Dessena crossa rasoterra, la sfera attraversa tutta l’area e sulla linea Maggio devia in corner. Al 65mo buona occasione per il Lecce, ma Coda strozza troppo il tiro è la sfera viene parata. Al 67mo triplo cambio per il Lecce, fuori Majer, Henderson e Coda e dentro Maselli, Mancosu e Pettinari. Al 68mo Dessena tira dall’interno dell’area, ma Gabriel para senza problemi.

Gabriel nega il pareggio

Al 69mo adriatici vicinissimi al pareggio. Hodgaar prende palla e solo davanti a Gabriel tira, l’estremo difensore brasiliano, però, riesce a deviare in angolo.

Al 76mo il destro dal limite di Maistro va a lato.

I giallorossi si suicidano

Al primo minuto di recupero arriva il pareggio del Pescara. Calcio di punizione per gli abruzzesi, la palla viene passata a Machin che passa a Busellato, i difensori salentini non salgono e il calciatore degli abruzzesi solo davanti a Gabriel lo trafigge.

Ancora una volta i giallorossi decidono di suicidarsi e proprio nei minuti di recupero prendono il gol del pareggio e non approfittano dell’occasione e lasciano tutto invariato in classifica. Gli uomini di Corini è sembrato che dopo il vantaggio abbiano preferito gestire piuttosto che chiudere e alla fine sono stati giustamente puniti. Martedì si torna nuovamente in campo contro la Virtus Entella.