Pisa-Lecce 0-1, la risolve Coda dal dischetto. Sesta vittoria di fila e record di successi consecutivi in B

Il Lecce vince 1-0 a Pisa con un penalty di Coda (leggi le pagelle del match) e si porta a + 6 sul Monza fermato dal Pescara in casa e non solo.

Rafforzare il secondo posto in classifica, raggiungere il sesto successo di fila che vorrebbe dire record assoluto in Serie B (visto che sei vittorie consecutive si sono già registrate nella stagione 75/76, con al guida il leccese Mimino Renna, ma si trattava di Serie C) e continuare a cullare il sogno di promozione diretta nel massimo torneo.

Sono queste le premesse con le quali questo pomeriggio, i giallorossi di mister Eugenio Corini, sono scesi in campo sul terreno dello stadio “Arena Garibaldi”, nella sfida che li ha visti opposti al Pisa.

All’andata la compagine salentina misi in scena la peggior prestazione stagionale con i toscani in gol dopo solo 80 secondi di gioco e che conclusero il match con marcature gol all’attivo a fronte delle zero dei giallorossi.

In occasione della sfida con i ragazzi di D’Angelo il tecnico di Bagnolo Mella può contare sul ritorno dal primo minuto di Hjulmand in cabina di regia, risparmiato dall’inizio contro la Salernitana, per il resto fa rifiatare Meccariello schierando Piasacane al suo posto..

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali; difesa composta da Maggio, Lucioni, Pisacane e Gallo; Bjorkengren, Hjulmand e Majer in mediana; Henderson a supporto del tandem d’attacco Coda-Pettinari.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è al secondo minuto del primo tempo. Calcio di punizione di Henderson, respinta di Caracciolo e sulla sfera si avventa al volo di collo pieno Hjulmand che di pochissimo manda fuori. Al quinto il colpo di testa dell’ex Palombi va a lato. Al 19mo la botta dalla distanza – quasi dalla linea di centrocampo – da parte di Palombi impegna Gabriel. Al 27mo buona occasione per i toscani. Palombi si trova solo davanti a Gabriel, ma aspetta troppo prima di tirare e viene rimontato da Lucioni. Al 33mo il colpo di testa di Caracciolo finisce tra le braccia di Gabriel. Al 41mo il tiro a giro di Lisi dal limite fa fuori. Al 44mo ci prova Mazzitelli dal limite, ma anche qui il pallone si allarga troppo e va a lato. Al 45mo Hjulmand tira da fuori, ma la botta è centrale e Gori para senza problemi.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file dei giallorossi, fuori Pisacane ammonito e dentro Meccariello.

Al 51mo la botta di Pettinari da posizione defilata, su assist di Coda, va alle stelle. Al 71mo doppio cambio per il Lecce. Fuori Majer e Pettinari e dentro rispettivamente Tachtsidis e Rodriguez.

Giallorossi avanti

Al 76mo arriva il vantaggio dei salentini. Rodriguez prende palla, entra in area, aspetta l’inserimento di Henderson e gli passa la palla, ma il trequartista gallese viene atterrato da Benedetti, per il sig. Marinelli è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Coda che trasforma con un tiro all’angolino alto della porta difesa da Gori.

All’80mo Coda ci prova dal limite a giro, ma la sfera sorvola il montante. Allì85mo Il tiro di Sibilli viene deviato in corner da Gallo.

Una prestazione sottotono rispetto alle ultime viste in campo, ma è anche normale visto il dispendio di energie fisiche e, soprattutto, mentale delle ultime uscite. Ciononostante i giallorossi sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio, aumentare il distacco dal Monza e lasciare perlomeno inalterato la distanza dalla Salernitana che giocherà questa sera e raggiungere il record di vittorie consecutive in Serie B. In tutto ciò i salentini non hanno mai rischiato di subire il gol e anche in questo caso hanno dimostrato una grandissima maturità. Sabato si torna in campo al “Via del Mare” nella partita che li vedrà opposti alla Spal.