Cala il sipario sulla 34ma giornata, Corini: “Messi in campo spirito e voglia”. Risultati e classifica

Cala il sipario anche sul 34° turno di Serie B. A eccezione della Spal che venerdì si era fatta superare in casa 1-2 dall’Ascoli, vincono tutte le big, dunque in vetta alla classifica si comincia a correre: ne fa le spese il Venezia, che ha perso per 2-1 sul campo della Salernitana il big-match di giornata che i campani sono riusciti a ribaltare clamorosamente solo nei minuti di recupero dopo essere andati in svantaggio. I lagunari vengono scavalcati al quarto posto dal Monza che ha vinto per 2-1 il derby lombardo contro la Cremonese tornando così ad assaporare un successo che mancava da un po’ ai brianzoli. Ancora più avanti vincono il Lecce che si impone per 1-2 a Vicenza trovando la quinta vittoria consecutiva in trasferta e soprattutto la capolista Empoli, che si aggiudica con un pirotecnico 4-2 contro il Brescia e consolida il primato pur con una partita ancora da recuperare. Comincia davvero a sperare nei playoff la Reggina, che ha vinto per 2-1 la sfida “dei Reggio” contro la Reggiana, si avvicina alle posizioni nobili infine pure il Pisa, che ha travolto per 3-0 un Cosenza sempre più in difficoltà.

Il derby veneto tra Cittadella e Chievo se lo aggiudicano i padroni di casa (prossimi avversari del Lecce) mentre Pordenone Frosinone viene decisa da Ciurria con una doppietta che dà la vittoria ai padroni di casa friulani che agguantano in classifica proprio i ciociari.

Rinviata, causa Covid, a data da destinarsi la sfida salvezza tra Pescara ed Entella.

Ha parlato dopo la vittoria sul Vicenza il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, sottolineando la prova di carattere della sua squadra e raccontando il motivo che ha spinto Henderson a correre in panchina dopo il gol:

“Era importante reagire dopo una sconfitta, questa è una vittoria fondamentale per il nostro percorso. I ragazzi hanno interpretato bene le varie fasi di gioco, nel primo tempo abbiamo creato le condizioni per trovare il vantaggio e nel secondo tempo lo abbiamo ottenuto. Il Vicenza ha inizialmente pareggiato ma con una grande azione corale in contrattacco siamo riusciti a segnare con Henderson. Venivamo ad affrontare una squadra che aveva disputato un ottimo campionato, consapevoli di questo abbiamo messo in campo grande spirito e grande voglia e abbiamo ottenuto quello che volevamo.

L’esultanza di Henderson? Ha abbracciato Matteo Camoni, uno dei miei collaboratori che fa un lavoro specifico su di lui per permettergli di essere determinante in zona finalizzazione. Noi il nostro lo abbiamo fatto, oggi abbiamo mantenuto inalterate le distanze sul terzo posto e va bene così, c’è una partita in meno da giocare”.

Sul prossimo impegno casalingo: “Martedì affrontiamo il Cittadella, una squadra forte che disputa sempre campionati di vertice, così come sta facendo anche quest’anno. Stasera torneremo direttamente all’Acaya, ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai ragazzi. Domani mattina ci alleneremo e inizieremo a preparare la prossima partita”.

Risultati

Spal- Sscoli 1-2, Empoli- Brescia 4-2, Pisa- Cosenza 3-0, Monza- Cremonese 2-1, Vicenza- Lecce 1-2, Reggina- Reggiana 2-1, Salernitana- Venezia 2-1, Cittadella- Chievo 1-0, Pordenone- Frosinone 2-0, Pescara- V. Entella rinviata per covid

Classifica

Empoli 66, Lecce 61, Salernitana 60, Monza 55, Venezia 53, Cittadella e Spal 50, Chievo 48, Reggina 47, Brescia 44, Cremonese e Pisa 43, Vicenza 41, Pordenone e Frosinone 40, Ascoli 37, Cosenza 32, Reggiana 31, Pescara 28, Virtus Entella 22.