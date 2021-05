Corini, “Periodo in cui non veniamo premiati ma bisogna provarci fino alla fine”. Risultati e classifica

C’è grande amarezza, ma forse non solo per la sconfitta con il Monza, ma anche per quello che poteva essere fatto e che, invece, nei momenti cruciali della stagione è venuto a mancare.

Con una magia di Barberis a pochi minuti dallo scadere della prima frazione, la compagine di Brocchi batte i giallorossi e li condanna, quasi sicuramente, alla disputa dei Play Off. Certo, mancano ancora 180 minuti alla fine, ma il calendario è tutto dalla parte della Salernitana.

“C’è grande rammarico perché la squadra ha giocato, nel primo tempo l’equilibrio è stato rotto da una grande punizione, ma penso che qualcosa in più avessimo fatto. Nella ripresa, a parte i momenti iniziali, abbiamo spinto, creato diverse situazioni per il pari e la percezione che avevamo era quella che se fossimo riusciti a raggiungerlo, avremmo potuto anche vincerla. Ripeto, c’è grande rammarico, ma torniamo da qui con la consapevolezza di aver fatto una prestazione importante con una compagine forte e dobbiamo avere la forza di trasformare la delusione in energia per battere la Reggina”, commenta mister Eugenio Corini al termine della sfida contro gli uomini di Brocchi.

“Sarà un finale di campionato imprevedibile, c’è grande equilibrio, la Salernitana ha vinto nei minuti di recupero e può succedere di tutto. Non c’è niente di scontato e noi dobbiamo pensare di vincere la nostra partita con la Reggina e vedere cosa succede sugli altri campi e finché ci sarà la possibilità matematica abbiamo il dovere di provarci.

Ripeto, sono molto contento per la prestazione, i ragazzi hanno fatto ciò che avevo chiesto giocando con grande intensità, grande orgoglio, organizzazione e lucidità ed è da questo che bisogna ripartire.

Difficile dire se la sosta abbia influito, ma è una riflessione da fare perché questi non sono stati i risultati che bisognava raggiungere, lo slancio dopo Vicenza c’era e la volontà di giocare anche, ma queste cose non possiamo controllarle. Purtroppo prendiamo gol con tiri da fuori che vanno all’incrocio, colpiamo pali e traverse, da questo punto di vista non veniamo premiati, ma è proprio adesso che bisogna essere più forti da un punto di vista mentale, stare dentro il Campionato e provarci fino alla fine”.

Risultati

Con la vittoria per 4-0 sul Cosenza, intanto, l’Empoli è tornato in Serie A e ha quasi condannato i lupi calabresi alla retrocessione, solo un pari, invece, per la Reggina prossima avversaria del Lecce. Questi i risultati della 36ma giornata: Chievo Verona-Cremonese 1-1, Cittadella-Virtus Entella 1-0, Empoli-Cosenza 4-0, L.R. Vicenza-Brescia 0-3, Monza-Lecce 1-0, Pescara-Reggiana 1-0, Pisa-Venezia -2-2, Pordenone-Salernitana 1-2, Reggina-Ascoli 2-2, Spal-Frosinone 0-1.

Classifica

Empoli 70 (promosso in Serie A); Salernitana 63; Lecce e Monza 61; Venezia 57; Cittadella 56; Chievo Verona, Brescia e Spal 50; Reggina 49; Frosinone 46; Cremonese e Pisa 54; L.R. Vicenza 44; Pordenone e Ascoli 41; Cosenza 35; Reggiana 34; Pescara 32; Virtus Entella 23.