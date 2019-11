Salento Women Soccer-Catanzaro 4-0, le giallorosse asfaltano le calabresi e volano verso l’alta classifica

L’ascesa della Salento Women Soccer nel campionato di serie C sembra non volersi arrestare, testimoni i tanti gol segnati nelle ultime gare. In casa con il Catanzaro, infatti, finisce 4-0 per le padrone di casa, che raggiungono il quarto posto della classifica con 12 punti.

Il primo tempo

Primo tempo superlativo per le giallorosse, che al Comunale di Collepasso chiudono il risultato già sul 3-0, grazie alla doppietta e al gol delle immancabili Cazzato e D’Amico. L’unico guizzo delle avversarie arriva al 41mo, con un tiro respinto dai guantoni di D’Errico.

La seconda frazione

Alla ripresa, cala la qualità della prestazione da parte della SWS, a causa di svariati errori sotto porta e dalla evidente mancanza di concentrazione, come sottolinea il tecnico delle leccesi: “Le partite durano 90′ più il recupero e si deve giocare al massimo dall’inizio alla fine, senza mai abbassare la guardia. Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta molto; per quanto riguarda il secondo tempo, è vero che abbiamo un’età media molto bassa, ma bisogna crescere sotto questo aspetto”. Nonostante ciò, Cazzato sigla il 4-0 al 31mo, portando definitivamente a casa la vittoria.

Per le giallorosse prossimo appuntamento per il delicatissimo match in trasferta con il Pescara.

La classifica

Al termine della giornata di campionato questa è la classifica: Pomigliano 17; Ludos Palermo 14; Chieti 13; Salento Women Soccer, Sant’Egidio, Sicula Leonzio, Pescara 12; Aprilia Racing 11; Free Girls 7; Catanzaro 6; Dream Team, Apulia Trani 5; Real Bellante 4; Roma XIV 3.