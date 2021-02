Nardò-Cerignola 1-0, dopo lo stop di Bitonto arriva subito il ricatto granata. Ci pensa Törnros

Dopo lo stop di Bitonto, il Nardò rialza la testa e tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” batte di misura l’Audace Cerignola grazie a un gol dello svedese Törnros nella prima frazione di gioco. Uno strepitoso Milli blinda la porta nel secondo tempo e regala ai suoi tre punti fondamentali che consentono ai granata di chiudere il girone d’andata a quota 25 punti.

Formazione iniziale

Mister Danucci si affida al collaudato 4-2-3-1: davanti a Milli ci sono Cancelli, De Giorgi, Romeo e Nicolao; la linea dei centrocampisti è composta da Zappacosta e Lezzi, con Rimoli, Massari e Caputo a supporto del terminale offensivo Törnros.

Primo tempo

La prima occasione della gara è di marca granata, Chironi blocca senza difficoltà una conclusione dal limite di Massari. Gli ofantini si affidano ai lanci lunghi specie su Achik: al 21′ De Cristofaro imbecca il fantasista marocchino in profondità, palla in fondo al sacco ma il secondo assistente segnala la posizione di fuorigioco. Due minuti dopo il Nardò passa in vantaggio: calcio d’angolo di Caputo, lo svedese Törnros salta più in alto di tutti e batte Chironi di testa. La reazione dei gialloblu è pressoché inesistente e gli attaccanti ofantini non creano particolari pericoli dalle parti di Milli: finisce così il primo tempo sul risultato di 1-0 per i salentini.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi, gli ospiti si spingono con decisione nella metà campo avversaria. Il neoentrato Monopoli cerca un’improbabile deviazione di tacco su cross dalla sinistra di Esposito, senza fortuna. Il Cerignola gestisce il possesso palla mentre il Nardò si limita a contenere le folate offensive avversarie. Al 59′ Scuderi spara alle stelle sul secondo palo, dopo che Russo aveva seminato il panico sulla corsia di sinistra. Mister Pazienza si affida a Malcore al posto di Acampora al 62′ per un Cerignola sempre più a trazione anteriore. È proprio l’attaccante ex Carpi al 77’ ad avere l’occasione più ghiotta per il pareggio: su lancio profondo di Syku, la stoccata viene respinta in angolo da Milli. Il Nardò prova a interrompere il predominio ospite con i tentativi senza particolari pretese di Scialpi e De Giorgi. Gli uomini di Danucci soffrono ma riescono a controllare il risultato fino al fischio finale.

Nel prossimo turno in programma domenica 21 febbraio, il Nardò inaugura il girone di ritorno ospitando il Sorrento.

SERIE D – Girone H: risultati 17ª giornata

Casarano – Puteolana 3-1

Fasano – Bitonto 1-2

Fidelis Andria – Francavilla 2-1

Gravina – Az Picerno rinv.

Nardò – Audace Cerignola 1-0

Portici – Brindisi rinv.

Real Aversa – Sorrento 0-1

Taranto – Lavello 2-0

Team Altamura – Molfetta rinv.

Classifica

Casarano 29, Az Picerno 28, Fidelis Andria 28, Lavello 28, Taranto 27, Team Altamura 27, Nardò 25, Sorrento 22, Bitonto 21, Molfetta 19, Francavilla 18, Brindisi 17, Audace Cerignola 17, Real Aversa 15, Portici 14, Gravina 14, Puteolana 12, Fasano 12.