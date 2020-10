Nardò-Puteolana 1-0, il Toro conquista il primo successo stagionale e abbandona l’ultimo posto

Dopo tre sconfitte consecutive, il Nardò rialza la testa e si prende i primi tre punti di questa stagione battendo la Puteolana, diretta concorrente per la salvezza. Tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”, che è ritornato ad ospitare il pubblico seppur con le limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria, finisce 1-0 per i granata con un gol del giovane Massari, attaccante in prestito dal Lecce.

Formazione iniziale

Mister Danucci, sempre in emergenza per le assenze di Romeo, Granado, Zappacosta e Trinchera, schiera Milli tra i pali, linea difensiva formata da Palazzo, De Giorgi, Stranieri e l’ultimo arrivato Sepe; in mediana agiscono Cancelli, Scialpi e Mengoli con Massari a sostegno della coppia d’attacco Caputo-Gallo.

Primo tempo

Parte bene il Nardò che imposta la manovra aggredendo gli avversari nella loro metà campo, ma rischia di capitolare al 12’ quando Palazzo commette un ingenuo fallo in area su Piacente. Il direttore di gara concede la massima punizione calciata da Cavaliere, Milli intuisce e respinge in angolo. I campani subiscono il contraccolpo psicologico e regalano campo ai padroni di casa che al 29’ passano in vantaggio: Cancelli dalla destra pesca Massari in area che di testa batte De Lucia. Tre minuti dopo il Toro sfiora il raddoppio con Caputo che raccoglie un calcio di punizione di Scialpi e fa partire un bolide che lambisce il palo. Il Nardò cresce in intensità e chiude il primo tempo in vantaggio.

Secondo tempo

A inizio ripresa è sempre il Nardò a tenere in mano le redini del gioco anche se sono gli ospiti a tentare di impensierire Milli con una gran conclusione di Festa al 58’, l’estremo difensore granata respinge a mani aperte. I granata tengono bene il campo ma falliscono tre occasioni per chiudere i conti: ci prova Cancelli dalla distanza al 64’, poi Caputo con un gran sinistro a incrociare al 70’ ma in entrambe le conclusioni il pallone non inquadra la porta; infine è bravo De Lucia a respingere una conclusione ravvicinata di Cuomo all’82’. Nei minuti di recupero gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Monteleone, reo di aver rifilato una gomitata a Valzano. Il triplice fischio fa tirare un sospiro di sollievo al Nardò che conquista una vittoria fondamentale che muove la classifica e fa morale per il prosieguo della stagione.

Domenica prossima gli uomini di mister Danucci affronteranno in trasferta il Real Aversa, altra concorrente per la salvezza.

SERIE D – Girone H: risultati 4ª giornata

Fasano – Brindisi 2-0 Fidelis Andria – Az Picerno 1-2 Francavilla – Lavello 2-2 Gravina – Casarano 1-3 Molfetta – Audace Cerignola 2-1 Nardò – Puteolana 1-0 Portici – Real Aversa 3-2 Taranto – Sorrento 1-2 Team Altamura – Bitonto 2-3

Classifica

Casarano 10, Sorrento 10, Brindisi 8, Lavello 7, Az Picerno 7, Taranto 7, Team Altamura 7, Francavilla 7, Molfetta 6, Bitonto 6, Fasano 4, Fidelis Andria 4, Portici 4, Gravina 3, Real Aversa 3, Puteolana 3, Nardò 3, Audace Cerignola 2.