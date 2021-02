Nardò-Sorrento 3-1, un Toro straripante travolge i campani e vola al secondo posto

Il più bel Nardò visto quest’anno travolge il Sorrento (3-1) e si proietta in piena zona playoff a un solo punto dalla vetta della classifica. Vittoria granata maturata nella ripresa con le reti di Caputo e Törnros. Nel primo tempo vantaggio ospite di Liccardi dopo un quarto d’ora di gioco, pareggiato da Rimoli sugli sviluppi di un calcio di rigore fallito da Caputo.

Formazione iniziale

Mister Danucci si affida al collaudato 4-2-3-1 con ben 6 under in campo: davanti a Milli ci sono Trinchera, De Giorgi, Romeo e Nicolao; la linea dei centrocampisti è composta da Cancelli e Lezzi, con Rimoli, Massari e Caputo a supporto del terminale offensivo Törnros.

Primo tempo

Avvio di gara ad altissima intensità con il Nardò in costante proiezione offensiva. Al 2’ Caputo libera il destro dal limite, Scarano vola e mette in angolo. Al 6’ Törnros va in gol ma il direttore di gara annulla per un presunto fallo in attacco dei granata. Al quarto d’ora gli ospiti passano in vantaggio: lancio lungo di Mezavilla dalle retrovie, Liccardi elude il fuorigioco, evita Milli in uscita e deposita in fondo alla rete. I padroni di casa accusano il colpo ma non rinunciano a giocare. Al 21’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cesarano abbatte Nicolao in area e il direttore di gara concede la massima punizione: Scarano para il rigore calciato da Caputo ma sulla ribattuta insacca Rimoli per il pareggio granata. Rapida reazione dei sorrentini che imbastiscono occasioni in sequenza: al 27’ destro violento di Cunzi dalla distanza che si spegne sul fondo, non molto distante dal palo più lontano. Al 37’ ripartenza rapida rossonera, Cunzi serve Liccardi al limite, il suo destro di prima intenzione è preciso ma non abbastanza potente, bloccato da Milli. Due minuti dopo, cross di Cunzi dalla destra, a centro area irrompe Mancino di testa, ancora Milli in presa sicura. A tre minuti dal termine, il solito Cunzi arpiona il pallone in area e da posizione molto defilata prova il destro a giro, palla deviata in angolo. Sugli sviluppi lo stesso Cunzi, tutto solo al centro dell’area, manda clamorosamente fuori. Il Nardò replica nel finale con un colpo di testa di Caputo in area respinto da Scarano in corner. Sugli sviluppi, De Giorgi libera il destro ma non inquadra lo specchio della porta. Squadre al riposo sul punteggio di 1-1.

Secondo tempo

Partenza a razzo per il Toro che dopo un minuto passa in vantaggio: dalla destra Trinchera crossa al centro dove Caputo riesce a deviare al volo e la mette nell’angolino basso dove Scarano non può arrivare. Il Nardò insiste e al 50’ Rimoli si divora la chance per la doppietta personale, calciando fuori da ottima posizione al centro dell’area. Al 58’ il Toro cala il tris: punizione di Caputo dalla trequarti, all’altezza del secondo palo Törnros anticipa tutti e di testa batte Scarano. L’unica occasione degli ospiti capita al 65’: bella giocata di Cassata che pesca l’accorrente Maranzino in area, il suo destro al volo però termina fuori. Al 75’ il neo entrato Potenza entra in area e conclude in diagonale, attento Scarano a respingere. Confusione in campo per una presunta sostituzione errata effettuata dal Nardò, gara interrotta per dieci minuti. A tempo scaduto ospiti in dieci per l’espulsione di Maranzino per doppia ammonizione. Ultima emozione della gara è sempre di marca granata: Potenza lanciato a rete supera in velocità Scarano ma il portiere rossonero è bravo a recuperare e a respingere coi pugni sulla linea. Il triplice fischio chiude una gara emozionante che proietta gli uomini di Danucci nei piani alti della classifica.

Nel prossimo turno in programma mercoledì 24 febbraio, il Nardò farà visita al Picerno che condivide il primato con Casarano e Fidelis Andria.

SERIE D – Girone H: risultati 18ª giornata

Fasano – Puteolana 3-1

Fidelis Andria – Bitonto 1-1

Gravina – Brindisi rinv.

Molfetta – Lavello 1-0

Nardò – Sorrento 3-1

Portici – Francavilla 1-1

Real Aversa – Casarano 2-0

Taranto – Az Picerno 1-1

Team Altamura – Audace Cerignola 0-1

Classifica

Casarano 29, Az Picerno 29, Fidelis Andria 29, Taranto 28, Lavello 28, Nardò 28, Team Altamura 27, Bitonto 25, Sorrento 24, Molfetta 22, Audace Cerignola 20, Francavilla 19, Brindisi 18, Real Aversa 18, Portici 15, Fasano 15, Gravina 14, Puteolana 12

(Photo credits: @Walter Macorano)