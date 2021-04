Nardò-Fasano 1-1, in svantaggio e con un uomo in meno il Toro agguanta il pari nel finale

Termina con un pareggio per 1-1 la sfida del “Giovanni Paolo II” tra Nardò e Fasano per il recupero della 24a giornata di serie D girone H. Ospiti in vantaggio con un gol di Melillo al 10′ della ripresa, i granata trovano il pari con una perla su punizione di Scialpi in pieno recupero.

Formazione iniziale

Mister Danucci schiera il consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva composta da Cancelli, De Giorgi, Romeo e Nicolao; in mediana agiscono Lezzi e Mengoli, con Rimoli, Valzano e Caputo a supporto dello svedese Törnros.

Primo tempo

Parte bene il Nardò con Caputo che su punizione dal limite al 6’ scalda i guantoni a Suma. Il bomber granata ci riprova al 14’ ma questa volta la conclusione termina a lato. Ancora un tentativo per i padroni di casa al 22’ con Cancelli che impegna Suma dal limite dell’area. Con il passare dei minuti il Toro perde di lucidità, complice anche un’evidente accumulo di stanchezza per via delle troppe partite in pochi giorni, e consente agli ospiti di prendere il controllo della gara. I biancazzurri provano a impensierire la retroguardia granata ma senza successo e il primo tempo si conclude con il risultato inchiodato sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa nuovamente Caputo al 52’ ci prova su calcio di punizione dal limite con palla che lambisce il palo alla sinistra di Suma. Fiammata degli ospiti al 57’ che trovano il vantaggio con Melillo che raccoglie un assist di Gentile, e batte Milli al termine di un’azione personale. Ancora pericoloso il Fasano al 62’ con Dambros che, innescato in contropiede, fa partire un diagonale che finisce fuori bersaglio di poco. La risposta dei padroni di casa è affidata al neoentrato Granado che costringe Suma alla deviazione in angolo. Con il centrocampo granata in evidente disagio, sono gli ospiti a fare la partita e a impegnare Milli prima con Melillo e poi con Dambros nel giro di pochi minuti. Il Fasano sfiora clamorosamente il raddoppio a cinque minuti dal termine con Lopez che supera Milli in uscita ma non inquadra lo specchio della porta. Il Nardò resta in dieci all’ultimo minuto di gioco per un fallo da ultimo uomo di Stranieri su Dellino lanciato a rete. Quando ormai la partita sembrava ai titoli di coda, gli uomini di Danucci agguantano il pareggio con Scialpi che pesca il jolly in pieno recupero con una perfetta punizione all’incrocio dei pali.

Nel prossimo incontro in programma domenica 2 maggio il Nardò farà visita al Team Altamura.

SERIE D – Girone H: risultati gare di recupero

Bitonto – Team Altamura 1-1

Nardò – Fasano 1-1

Taranto – Real Aversa 0-0

Classifica aggiornata

Taranto 55, Az Picerno 49, Casarano 48, Fidelis Andria 46, Lavello 45, Bitonto 42, Nardò 41, Team Altamura 41, Molfetta 38, Audace Cerignola 37, Sorrento 35, Fasano 28, Francavilla 27, Real Aversa 26, Brindisi 25, Gravina 23, Puteolana 20, Portici 19

(Photo credits: @Walter Macorano)