Puteolana-Nardò 2-1, un Toro irriconoscibile sbatte contro l’ultima della classe

Battuta d’arresto inaspettata per il Nardò che cade (2-1) sul campo del fanalino di coda Puteolana reduce da tre sconfitte consecutive. La squadra di Danucci, irriconoscibile sul piano del gioco finora dimostrato, sembra appagata dal primato in classifica e viene sovrastata dai padroni di casa che giocano una partita di grande intensità. Solo la bravura dell’estremo difensore granata Milli evita un risultato più ampio che sarebbe anche stato meritato dai campani.

Formazione iniziale

Senza lo squalificato De Giorgi e gli infortunati Scialpi, Mengoli, Granado e Rimoli, con Zappacosta in panchina non al meglio della condizione, mister Danucci schiera il consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva composta da Cancelli, Stranieri, Romeo e Nicolao; in mediana agiscono Lezzi e Valzano, con Potenza, Massari e Caputo a supporto del terminale offensivo Törnros.

Primo tempo

Padroni di casa subito aggressivi con il Nardò sulla difensiva. Al 9′ azione arrembante dei flegrei con tiro finale di Cigliano, pallone alto sulla traversa. La Puteolana domina in ogni zona del campo e al 29’ arriva il vantaggio: azione insistita conclusa con un gran tiro di Ruggiero dalla distanza che trafigge Milli. Galvanizzata dal vantaggio, la squadra di mister Ciaramella continua a macinare gioco e al 37’ giunge il raddoppio con Romeo pronto a raccogliere una respinta di Milli e a ribadire in rete. Per nulla appagati, i padroni di casa insistono e al 40’ Milli evita il terzo gol deviando in corner un tiro di Guarracino. Ancora protagonista il portiere italo-canadese al 42’ con una parata a terra su tiro di Cigliano. Squadre al riposo con la Puteolana meritatamente in vantaggio per 2-0 e un Nardò non pervenuto.

Secondo tempo

Non cambia il canovaccio della gara con la Puteolana sempre aggressiva e il Nardò presente in campo solo per dovere di cronaca. I campani sfiorano ripetutamente il tris: al 52’ un tiro dalla distanza di Lauria termina di poco fuori, al 59’ il neo entrato Celiento impegna Milli con un destro a giro deviato in angolo e, sugli sviluppi, Granata di testa sfiora il palo. Al 72’ ancora un intervento prodigioso di Milli su colpo di testa ravvicinato di Guarracino. A sette minuti dal termine, inaspettatamente il Nardò accorcia le distanze con il solito Caputo che approfitta di un malinteso difensivo e batte Romano. La partita potrebbe riaprirsi ma nonostante gli otto minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il Nardò non riesce a creare grattacapi alla difesa flegrea fino al triplice fischio che sancisce il 2-1 finale. Nonostante la sconfitta il Nardò mantiene il primato provvisorio della classifica, agganciato da Taranto e Lavello.

Nel prossimo turno in programma domenica 21 marzo, in quanto la prossima settimana si giocheranno diversi recuperi, il Nardò ospita il Real Aversa.

SERIE D – Girone H: risultati 21ª giornata

Audace Cerignola – Molfetta 4-4

Az Picerno – Fidelis Andria 2-0

Bitonto – Team Altamura rinv.

Brindisi – Fasano 2-2

Casarano – Gravina rinv.

Lavello – Francavilla 6-2

Puteolana – Nardò 2-1

Real Aversa – Portici 4-0

Sorrento – Taranto 0-3

Classifica

Taranto 34, Lavello 34, Nardò 34, Casarano 33, Fidelis Andria 33, Az Picerno 32, Bitonto 29, Team Altamura 27, Molfetta 27, Audace Cerignola 25, Sorrento 24, Real Aversa 24, Fasano 20, Brindisi 19, Francavilla 19, Portici 15, Puteolana 15, Gravina 14

(Photo credits: @Walter Macorano)