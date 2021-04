Taranto-Nardò 1-0, decide il gol di Guastamacchia. Toro sconfitto in casa della capolista

Dopo lo stop forzato di quaranta giorni causa covid, il Nardò torna in campo in casa della capolista Taranto per la 26a giornata del campionato di Serie D. Allo “Jacovone” finisce 1-0 per i padroni di casa che hanno la meglio su un Toro pugnace grazie a una zampata del difensore Guastamacchia sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Formazione iniziale

Mister Danucci, con le pesanti assenze del bomber Caputo squalificato e Zappacosta infortunato, schiera il consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva composta da Trinchera, De Giorgi, Romeo e Nicolao; in mediana agiscono Cancelli e Mengoli, con Rimoli, Lezzi e Valzano a supporto di Potenza.

Primo tempo

Fase di studio nei primi venti minuti con il Taranto che prova a fare la gara e il Nardò ben messo in campo che tiene testa ai più quotati avversari. Bisogna aspettare il 22’ per registrare la prima emozione: Falcone ci prova dal limite ma il pallone sorvola la traversa della porta neretina. Replica ospite al 26’ con un gran diagonale di Potenza che finisce di poco a lato. Gli uomini di Danucci, sempre ben disposti in campo e attenti in fase di impostazione, si rendono ancora pericolosi al 39’ con un colpo di testa di Potenza che non inquadra lo specchio della porta, mentre al 42’ il destro a giro di Rimoli si spegne a lato. Le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo

Dopo dieci minuti senza particolari sussulti, mister Laterza azzecca la mossa che cambia la partita mandando in campo Alfageme e Mastromonaco al posto di Serafino e Rizzo. Doppio pericolo in area neretina: Trinchera sventa ad un metro dalla linea su un cross radente di Boccia, poi tiro di Serafino che impegna duramente Milli. Al 57’ nuova opportunità per i padroni di casa: Mastromonaco crossa per il colpo di testa di Falcone, Milli devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, il Taranto passa in vantaggio con Guastamacchia che in mischia la mette in rete con un tocco sottomisura. Mister Danucci corre ai ripari e getta nella mischia lo svedese Tornros al posto di Trinchera, mentre nel nelle fila tarantine Corvino avvicenda Falcone. Proprio l’ex granata tenta il raddoppio all’80’ con due conclusioni ravvicinate murate dall’estremo difensore granata. Ad un minuto dal termine il Nardò va vicinissimo al pareggio: Potenza dal fondo serve l’accorrente Granado ma il tocco dell’attaccante brasiliano sfiora il palo alla destra di Ciezkowski. Subito dopo è il Taranto a sfiorare il raddoppio con Mastromonaco bloccato dalla difesa neretina. Nei minuti di recupero Alfageme rifila una gomitata gratuita a De Giorgi, rosso diretto e rossoblu in dieci uomini. Finale convulso ma alla fine vince il Taranto che conserva la vetta e mantiene le distanze dalle dirette concorrenti.

Nel prossimo turno in programma domenica 18 aprile, il Nardò ospita il Portici.

SERIE D – Girone H: risultati 26ª giornata

Audace Cerignola – Puteolana 3-1 ; Bitonto – Sorrento 2-0; Fidelis Andria – Fasano 1-0; Francavilla – Casarano 0-1; Lavello – Brindisi 1-0; Molfetta – Real Aversa rinv.; Portici – Az Picerno 3-4; Taranto – Nardò 1-0; Team Altamura – Gravina 1-0

Classifica

Taranto 51, Casarano 44, Lavello 43, Az Picerno 43, Fidelis Andria 43, Bitonto 41, Team Altamura 38, Molfetta 37, Audace Cerignola 37, Nardò 34, Sorrento 32, Fasano 27, Brindisi 25, Real Aversa 24, Francavilla 24, Portici 19, Puteolana 19, Gravina 17

(Photo credits: @Franco Capriglione)