Nardò-Taranto 0-1, il Toro interrompe la serie positiva. I rossoblu si impongono nel derby

Nel turno infrasettimanale di Serie D, il Nardò capitola in casa nel derby con il Taranto. Basta un gol di Matute nel primo tempo per consentire ai rossoblu di prendersi l’intera posta in palio e il primato della classifica in coabitazione con Casarano e Sorrento.

Formazione iniziale

Mister Danucci non cambia quasi nulla rispetto alla formazione vittoriosa domenica scorsa sul Gravina e schiera il consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva formata da Cancelli, De Giorgi, Stranieri e Sepe; in mediana agiscono Scialpi e Mengoli con il rientrante Massari, Gallo e Caputo a sostegno dello svedese Törnros.

Primo tempo

Dopo 5’ il Nardò apre le danze con Mengoli che ci prova da fuori area ma la conclusione del centrocampista granata finisce a lato. Al 18’ il Taranto passa in vantaggio: Falcone, migliore in campo, approfitta di una disattenzione difensiva dei granata e imposta per Abayian la cui conclusione viene respinta, raccoglie Matute dal limite dell’area e insacca con una precisa conclusione di destro. I padroni di casa restano in balìa della vena offensiva degli ospiti che sono padroni assoluti del campo. Al 21’ Milli respinge di pugno una velenosa punizione di Marsili e al 24’ un rasoterra di Falcone sfiora il palo alla destra dell’estremo difensore neretino. Il Nardò prova a reagire ma sale sugli scudi l’estremo difensore ospite Sposito che prima smanaccia un tiro cross dalla sinistra di Sepe e al 33’ sventa in angolo un colpo di testa ravvicinato di Stranieri. Si va al riposo con gli jonici in vantaggio.

Secondo tempo

Mister Danucci si gioca tutte la carte offensive inserendo Granado e Potenza, passando al 4-2-4. La mossa del tecnico granata non sortisce gli effetti sperati e bisogna aspettare 25’ per vedere la prima azione degna di nota con una conclusione di Granado che però termina alta sulla traversa. Al 79’ ci prova Falcone con un colpo di testa debole che si perde sul fondo. Poi nei minuti di recupero Sposito si supera sulla conclusione ravvicinata di Granado, blindando così la vittoria del Taranto.

I rossoblu interrompono la serie positiva di cinque partite a porta inviolata dei neretini che comunque mantengono la distanza di sicurezza dalla zona playout.

SERIE D – Girone H: risultati 9ª giornata

Az Picerno – Portici 3-2

Brindisi – Lavello 1-1

Casarano – Francavilla 2-0

Fasano – Fidelis Andria 1-1

Gravina – Team Altamura 2-2

Nardò – Taranto 0-1

Puteolana – Audace Cerignola 0-0

Real Aversa – Molfetta 4-1

Sorrento – Bitonto 1-1

Classifica

Casarano 18, Sorrento 18, Taranto 18, Lavello 16, Az Picerno 15, Team Altamura 14, Nardò 13, Fidelis Andria 12, Francavilla 12, Brindisi 11, Audace Cerignola 11, Bitonto 11, Molfetta 10, Real Aversa 10, Gravina 8, Portici 7, Fasano 5, Puteolana 5.