Nardò-Taranto 2-1: la vittoria contro i rossoblu vale il terzo posto in classifica

Nell’arena del “Giovanni Paolo II” davanti al pubblico delle grandi occasioni, nonostante la pioggia, un Nardò epico batte il Taranto in rimonta (2-1) e sale al terzo posto in classifica scavalcando proprio gli jonici.

Formazioni

Ancora con una lunga lista di indisponibili e senza lo squalificato Kyeremateng e con l’ultimo arrivato Arario in panchina, mister Taurino schiera il consueto 3-5-2 con Mirarco tra i pali, Benvenga, Aquaro e il giovane Giglio sulla linea difensiva. In mediana Bertacchi, Gigante e Bolognese con Sené e Versienti sugli esterni. In attacco coppia under formata da Cordella e Palmisano. Sul versante opposto, mister Panarelli opta per il 4-2-3-1 con Oggiano, D’Agostino e Di Senso a sostegno di Favetta.

Primo tempo

La manovra di entrambe le squadre è fortemente condizionata dal terreno reso pesante dalla fitta pioggia. Il primo quarto d’ora trascorre senza particolari emozioni, poi la gara improvvisamente si sblocca in favore degli ospiti: un cross dalla destra di Pelliccia viene raccolto in area da D’Agostino che batte a rete e trafigge Mirarco con una deviazione decisiva di Aquaro. Il Taranto insiste e al 21’ ha l’occasione per raddoppiare sempre con D’Agostino che guadagna un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Cordella: dal dischetto l’attaccante rossoblu spiazza Mirarco ma il suo tiro scheggia il palo e termina fuori. Il Nardò prende coraggio e comincia ad attaccare a testa bassa ma la retroguardia tarantina è attenta e non concede nulla alla manovra avversaria. Si va negli spogliatoi con la squadra ospite in vantaggio.

Secondo tempo

Il Nardò entra in campo più determinato e nell’arco di tre minuti ribalta il risultato. Al 51’ una velenosa punizione dal limite di Bertacchi viene deviata magistralmente in angolo da Antonino. Sugli sviluppi del corner la difesa tarantina va in affanno, ne approfitta Palmisano che raccoglie un pallone vagante e insacca di potenza per il pareggio granata. Il Nardò capisce che può fare il colpaccio e continua ad attaccare. Al 54’ ancora Palmisano, il migliore in campo, scende sulla destra, supera un paio di difensori e viene fermato fallosamente in area da Manzo. Il direttore di gara concede la massima punizione e sventola il cartellino rosso al centrocampista tarantino. Dal dischetto è capitan Bertacchi a bucare Antonino e portare in vantaggio il Toro. Gli uomini di Taurino, sfruttando la superiorità numerica tengono bene il campo e imbrigliano gli avversari che non riescono a rendersi pericolosi. Mister Panarelli si gioca il tutto per tutto e manda in campo l’attaccante Ancora al posto del difensore Lanzolla. Al 76’ Mirarco salva il risultato volando all’incrocio dei pali per sventare una pericolosa conclusione di. Scampato il pericolo il Nardò resiste all’assedio ospite e conquista tre punti preziosissimi che proiettano i granata nei quartieri alti della classifica in piena zona playoff.

Nel prossimo turno in programma domenica prossima, il Nardò farà visita al Gragnano nella gara valevole per la tredicesima giornata del Girone H di Serie D.

SERIE D – Girone H: risultati 12ª giornata

Altamura – Audace Cerignola 0-2

Ercolanese – Sorrento 3-2

Fasano – Savoia sospesa

Fidelis Andria – Gragnano 0-0

Francavilla – Az Picerno 1-1

Gelbison – Pomigliano 1-1

Gravina – Bitonto 1-1

Nardò – Taranto 2-1

Sarnese – Nola 1-1

Classifica

Az Picerno 26, Audace Cerignola 24, Nardò 21, Taranto 19, Altamura 18, Bitonto 18, Fidelis Andria 18, Francavilla 18, Savoia 16, Fasano 15, Gravina 15, Gelbison 15, Sarnese 13, Sorrento 12, Gragnano 11, Nola 11, Ercolanese 8, Pomigliano 7