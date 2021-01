Portici – Nardò 6-1, sconfitta umiliante per i granata

Nella prima sfida dell’anno, il Nardò si aspettava un regalo dalla Befana, ma nella calza trova invece un’umiliante sconfitta con ben 6 gol incassati al “San Ciro” di Portici. I granata si illudono con il vantaggio di Caputo ma poi cadono rovinosamente sotto i colpi dei padroni di casa e restano fermi a 13 punti in classifica (+2 sulla zona playout).

Formazione iniziale

Mister Danucci, privo dell’infortunato Mengoli e dell’uruguaiano Sepe momentaneamente fuori rosa, si affida al consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva formata da Cancelli, De Giorgi, Romeo e Stranieri; in mediana agiscono Scialpi e Zappacosta con Massari, Gallo e Caputo a sostegno del brasiliano Granado.

Primo tempo

Dieci minuti senza particolari sussulti poi il Nardò passa in vantaggio: ingenuità clamorosa dell’estremo difensore azzurro Schaeper che perde palla su retropassaggio e commette fallo su l’accorrente Granado, dal dischetto Caputo non fallisce. Prova la reazione il Portici dopo alcuni minuti di impasse e al 26’ agguanta il pareggio: difesa neretina distratta su un lancio dalle retrovie, Donnarumma trova un varco e batte Milli in uscita. Galvanizzati dal gol, i campani mettono alle corde il Nardò che rischia sulle conclusioni di Savarise sottoporta e di Illuminato dai 20 metri. Al 38’ su un altro pallone vagante in area neretina, Milli manca la presa e Zappacosta commette fallo su Nappo: rigore per il Portici, dal dischetto Prisco spiazza Milli per il vantaggio azzurro. Nel finale di tempo altra occasione per il Portici che con Vitiello non inquadra la porta di testa.

Si va negli spogliatoi sul 2-1 per i padroni di casa con il Nardò evaporato dopo il momentaneo vantaggio.

Secondo tempo

Mister Danucci prova a cambiare le carte in tavola con l’ingresso di Palazzo e Lezzi al posto di Romeo e Massari. Le mosse del tecnico granata non hanno l’effetto sperato e dopo due minuti il Portici fa tris con De Luca che sfrutta un assist al bacio di Prisco, si infila nella difesa ospite e batte Milli in uscita. Il Nardò prova a reagire con l’inserimento di Törnros al posto di Scialpi ma sono sempre i padroni di casa a sfiorare la quarta marcatura al 56’ con Prisco che non inquadra la porta dopo un veloce contropiede. Appuntamento con il goal rinviato al 66’ quando Prisco su calcio d’angolo incorna di testa e batte Milli per la quarta volta. Dopo la girandola di cambi, il Portici cala la manita al 79’ con Illuminato che ribadisce in porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo con una grande sforbiciata acrobatica. Piove sul bagnato per mister Danucci che perde lo svedese Törnros per infortunio ed è costretto a giocare i minuti finali in inferiorità numerica. All’84’ Savarise fissa il punteggio sul tennistico 6-1 condannando il Nardò ad una pesantissima sconfitta.

Nel prossimo turno in programma domenica 10 gennaio, il Nardò ospita il Team Altamura tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”.

Serie D – Girone H: risultati 10ª giornata

Audace Cerignola – Sorrento 1-1

Bitonto – Az Picerno 0-2

Fidelis Andria – Gravina 1-0

Francavilla – Brindisi 0-1

Lavello – Puteolana rinv.

Molfetta – Casarano 0-0

Portici – Nardò 6-1

Taranto – Fasano rinv.

Team Altamura – Real Aversa 4-1

Classifica

Casarano 19, Sorrento 19, Taranto 18, Az Picerno 18, Team Altamura 17, Lavello 16, Fidelis Andria 15, Brindisi 14, Nardò 13, Audace Cerignola 12, Francavilla 12, Molfetta 11, Bitonto 11, Portici 10, Real Aversa 10, Gravina 8, Fasano 5, Puteolana 5

(Photo credits: @Walter Macorano)