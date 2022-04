Serie D, Mariglianese-Nardò 2-3: impresa dei granata importante per la salvezza

Impresa del Nardò che nel recupero della 29esima giornata di campionato espugna il “Santa Maria delle Grazie” di Marigliano per 2-3. La gara era stata interrotta il 26 marzo scorso per infortunio dell’arbitro sul punteggio di 2-0, fissato dalla doppietta di Esposito. Con una prestazione superlativa, i granata ribaltano il risultato in soli 45 minuti con la doppietta di Puntoriere e il sigillo finale di Cristaldi che regala tre punti di platino al Toro.

Formazione iniziale

Mister De Candia conferma l’assetto tattico delle ultime uscite con Petrarca tra i pali, De Giorgi, Romeo e Masetti sulla linea difensiva, Cancelli, Caracciolo e Mancarella in mediana con Alfarano e Mariano sugli esterni, Puntoriere e Caputo coppia d’attacco.

Cronaca

Buona partenza della Mariglianese con un’occasione per Aracri che spedisce alto da distanza ravvicinata. Il Nardò deve fare la partita e attacca ma non trova sbocchi nell’attenta retroguardia locale. Al 62’ Puntoriere ci prova dalla distanza, palla fuori. Due minuti dopo, un’azione insistita del Nardò porta al cross di Alfarano, deviazione di testa di Puntoriere che finisce fuori. Al 68′ però il bomber calabrese si infila nelle maglie della difesa campana e batte Maione sottomisura. Il gol galvanizza i granata che si proiettano in avanti alla ricerca del pareggio mentre la Mariglianese si limita a fare solo ostruzionismo. Al 77’ la mossa decisiva di De Candia con la sostituzione di Mariano con Cristaldi. Il Nardò riesce a trovare più profondità e al minuto 80 Puntoriere raccoglie un assist di Mancarella e firma la doppietta personale che vale il pareggio. Insiste il Toro e a tre minuti dal termine arriva il gol della vittoria: cross di Masetti dalla sinistra, Cristaldi è più veloce di tutti e beffa Maione per il 2-3. Dopo quattro minuti di recupero il triplice fischio sancisce una rimonta incredibile. A quattro giornate dal termine la salvezza è ancora possibile.

Mercoledì 4 maggio i granata sono attesi da un’altra importante sfida salvezza sul campo del San Giorgio.

Classifica aggiornata

Audace Cerignola 78; Francavilla 64; Bitonto 59; Fasano 56; Nocerina 52; Gravina 51; Casertana 50; Sorrento 48; Molfetta 46; Nola 44; Brindisi 43; Lavello 42; Team Altamura 41; Mariglianese e Casarano 40; Rotonda e Nardò 38; San Giorgio 35*; Bisceglie 32*; Virtus Matino 27

* gara in meno

(Photo credits: @Piero Cardone)