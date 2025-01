Calcio, Serie D. Nardò-Angri 4-0, i granata cominciano l’anno con una vittoria

Il Nardò inizia nel migliore dei modi il 2025 inaugurando il girone di ritorno rifilando un perentorio 4-0 all’Angri. Le reti arrivano tutte nella ripresa con le firme di Lucas, D’Anna e la doppietta di Maletic.

Formazione iniziale

Il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Addae, Milli e Correnti con Mazzotta e Lucas sugli esterni; in avanti D’Anna e Gatto.

Primo tempo

I padroni di casa mantengono un lungo possesso palla anche se è l’Angri a concludere in porta per primo con un colpo di testa debole di Cassese controllato senza difficoltà da Galli. Addae protagonista della prima occasione per il Nardò con una precisa conclusione in corsa che sfiora il palo alla destra di Viscovo. Gatto e ancora Addae sono imprecisi in due distinte occasioni poi la prima vera chance del Nardò capita sui piedi di D’Anna che da solo davanti a Viscovo calcia il pallone sul palo. Squadre al riposo con il risultato fermo sullo 0-0

Secondo tempo

Nella ripresa il Nardò si sblocca e dilaga. Al 56’ apre le danze Maletic, subentrato a inizio ripresa a Gatto, con un colpo di testa sotto porta che vale l’ 1-0. Al 62’ il Nardò raddoppia con Lucas che riceve da D’Anna spalle alla porta, si gira e calcia in porta battendo Viscovo. Al 77’ D’Anna si prende la scena con un destro a giro dal limite dell’area che si infila sotto l’incrocio dei pali per la terza rete granata. Con gli ospiti ormai alle corde, all’80 il Nardò cala il poker con la seconda rete personale di Maletic che batte l’estremo difensore avversario ancora con un colpo di testa vincente. Vittoria netta per la squadra di De Sanzo che permette ai neretini di consolidare il settimo posto in classifica.

Nel prossimo turno in programma domenica 12 gennaio il Nardò sarà impegnato in trasferta sul campo del Matera.

SERIE D – Girone H: risultati 18ª giornata

Acerrana-Palmese 0-0

Costa d’Amalfi-Casarano 0-7

Fidelis Andria-Fasano 1-0

Francavilla-Matera 3-0

Gravina-Martina 0-1

Ischia-Brindisi 2-2

Manfredonia-Virtus Francavilla 0-0

Nardò-Angri 4-0

Ugento-Nocerina 1-2

Classifica

Nocerina 37, Fidelis Andria 37, Casarano 37, Martina 35, Virtus Francavilla 32, Matera 31, Nardò 26, Ischia 24, Gravina 24, Palmese 24, Acerrana 23, Fasano 20, Francavilla 17, Ugento 16, Manfredonia 14, Angri 13, Costa d’Amalfi 12, Brindisi 3

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Massimo Coribello)