Az Picerno – Nardò 0-1. Romeo regala al Toro la terza vittoria consecutiva

Colpaccio del Nardò che, nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D, espugna il “Curcio” di Picerno e ottiene tre punti pesantissimi che mantengono i granata al secondo posto del Girone H a un solo punto dalla vetta. A decidere la gara il colpo di testa di Romeo al quarto d’ora del primo tempo che ha regalato al Toro la terza vittoria consecutiva.

Formazione iniziale

Novità in formazione per mister Danucci che nel consueto 4-2-3-1 schiera Milli tra i pali, linea difensiva composta da Trinchera, De Giorgi, Romeo e Nicolao; in mediana agiscono Cancelli e Valzano, con Potenza, Lamacchia e Caputo a supporto del terminale offensivo Granado.

Primo tempo

Dopo un avvio piuttosto equilibrato, il Nardò ha preso il comando della partita sfruttando il pressing alto. Al primo affondo gli ospiti passano in vantaggio: al 14’Caputo pennella un calcio di punizione in area, Romeo prende il tempo a tutti e di testa batte Giuliani. A metà tempo il Toro potrebbe raddoppiare con Potenza in ben due azioni di contropiede al 23’ e al 27’ ma uno strepitoso Giuliani mura in uscita le offensive dell’attaccante granata. La squadra di casa si è fatta viva con un paio di spunti interessanti di Albadoro e Dettori che però non hanno trovato lo specchio della porta. Il Nardò controlla agevolmente la gara e chiude la prima frazione meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa i fattori si invertono: ad affacciarsi con più pericolosità è il Picerno soprattutto con Iadaresta che, appena entrato in campo, prova ad impensierire Milli con un destro dal limite che termina a lato. Al 54’ occasione Picerno, Dametto sotto misura calcia alto sugli sviluppi di un corner. Il sentore del pericolo arriva sempre da Iadaresta che in due occasioni di testa non inquadra la porta. Al 68’ altro pallone lungo per Iadaresta che colpisce di testa nel mucchio, Milli para. Dal canto suo, il Nardò è rimasto a guardare, tenendo tuttavia discretamente bene il campo con il peso di Törnros, nel frattempo subentrato a Potenza, e con alcuni guizzi di Caputo.

Gli assalti scomposti dei padroni di casa sono interrotti solo da qualche rinvio in avanti dei difensori granata. Al quinto minuto di recupero il Picerno resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Orsi ma c’è ancora tempo per l’ultima emozione con l’estremo difensore granata Milli che blocca sulla linea di porta un colpo di testa ravvicinato di Dametto. È l’epilogo di una vittoria che avvicina sempre di più il Nardò all’obiettivo stagionale della salvezza anche se la classifica autorizza a sognare.

Nel prossimo turno in programma domenica 28 febbraio, il Nardò ospita il Brindisi.

Serie D – Girone H: risultati 19ª giornata

Audace Cerignola – Fidelis Andria 0-0

Az Picerno – Nardò 0-1

Bitonto – Taranto 1-0

Brindisi – Real Aversa 0-1

Casarano – Portici 4-0

Francavilla – Molfetta 2-3

Lavello – Team Altamura rinv.

Puteolana – Gravina rinv.

Sorrento – Fasano 0-4

Classifica

Casarano 32, Nardò 31, Fidelis Andria 30, Az Picerno 29, Taranto 28, Lavello 28, Bitonto 28, Team Altamura 27, Molfetta 25, Sorrento 24, Audace Cerignola 21, Real Aversa 18, Francavilla 19, Brindisi 18, Fasano 18, Portici 15, Gravina 14, Puteolana 12

(Photo credits: @Walter Macorano)