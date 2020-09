Calciomercato, il Lecce ha chiuso per Paganini: domani sarà in città

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Paganini nell’ultima stagione al Frosinone Calcio”. Con queste parole la società giallorossa comunica l’ingaggio di uno dei profili più interessanti nel panorama cadetto. E lo ha fatto a costo zero.

Appena svincolatosi dal Frosinone, Paganini è uno degli elementi offensivi più ricercati dal duo Corvino-Corini e ora, dopo giorni di trattative, l’affare è andato in porto.

Nato a Roma nel 1993, è un esterno d’attacco, dotato di velocità e resistenza. Bravo a inserirsi in area e trovare la rete con colpi di testa, si fa apprezzare anche nei tiri dalla distanza.

Cresciuto nelle giovanili della Roma sotto la guida di Bruno Conti, a seguito di un difetto della crescita, ha dovuto interrompere la sua carriera, salvo poi riprenderla successivamente nei giovani del Frosinone nel 2002. Dopo una lunga trafila di otto anni, nel 2010 entra a far parte della prima squadra e un anno dopo esordisce in Lega Pro. Nel 2013/14 colleziona 31 presenze e 6 goal in campionato che contribuiscono alla scalata verso la Serie B del Frosinone.

Nella stagione successiva è ancora un punto fisso dei ciociari: segna 4 goal in 29 presenze ed entra nella storia del club con la prima, storica, promozione in Serie A dei canarini. Il 23 agosto 2015 esordisce in massima serie e ad ottobre segna la sua prima rete in A (Frosinone-Sampdoria 2-0).

Insomma, è stata una colonna delle maggiori fortune degli ultimi anni del Frosinone (in totale 79 gare e 26 reti in maglia gialloblu), ma ora, dopo 18 anni in terra ciociara, per lui è pronta una nuova avventura.

Il giocatore nella giornata di domani si sottoporrà ad esami molecolari e successive visite mediche.