Ufficiale, Asencio è un calciatore del Lecce. Concluso il mercato in entrata, adesso spazio alle cessioni

Se non è arrivato prima è perché il covid lo ha costretto a restare a casa ma, una volta negativizzato è immediatamente volato nel Salento, svolto le visite mediche e firmato il contratto.

Raul Assencio è ufficialmente un calciatore del Lecce e questa mattina, ha firmato il l’accordo con il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”. Il suo è sempre stato il primissimo nome per ricoprire il ruolo di vice Coda.

Nei giorni scorsi il suo arrivo era stato ufficializzato, a margine della presentazione del nuovo acquisito, il difensore centrale Lorenco Simic, il Direttore Sportivo della società giallorossa Stefano Trinchera: “… completeremo la rosa con un attaccante, Asencio, finalmente guarito dal covid e che domani dovrebbe partire per svolgere le visite mediche, un altro elemento che impreziosisce la squadra”.

Con l’arrivo della punta spagnola, termina il mercato in entrata e adesso, sempre come ha detto Trichera, gli unici movimenti saranno solo in uscita per i calciatori in esubero.

Asencio, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2022 con opzione per il prolungamento contrattuale per un’altra stagione e ulteriore opzione per altri tre anni

In ottica Primavera, invece, è stato acquisito David Snaer Johannsson dal Keflavik, interno di centrocampo islandese classe 2002, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2023 con opzione per altri 3 anni.

(Ph. U.S. Lecce)