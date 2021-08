Lecce, messi a segno due colpi in poche ore. In arrivo Barreca e Di Mariano

A pochissimi giorni dalla chiusura del calciomercato, proseguono le trattative in casa giallorossa per rafforzare la squadra, uscita malissimo dalla prima partita di Campionato che l’ha vista opposta alla Cremonese.

Se dal punto di vista delle uscite non si registrano grandissime novità, tutto il contrario si può dire per quel che riguarda le entrate.

Sono bastate meno di 12 ore al duo Corvino-Trinchera per mettere a segno due importantissimi colpi.

Il primo riguarda il reparto arretrato, è in arrivo, infatti, l’ingaggio di Antonio Barreca, esterno sinistro di difesa classe ’95 proveniente dal Monaco. Cresciuto nel Torino, ha giocato oltre che nella compagine granata nel cittadella, Cagliari, Fiorentina e Genoa. Vanta anche esperienze internazionali nel Newscastl e Monaco ed è proprio dal club del Pricipato che arriverà, con la formula del prestito.

A pochissimo tempo di distanza, inoltre, è stata conclusa un’altra trattativa, quella con il Venezia per quel che riguarda l’esterno offensivo Francesco Di Mariano. Per il calciatore siciliano, sarebbe un ritorno nel Salento, visto che è cresciuto nel settore giovanile giallorosso vanta due presenze con il Lecce, ha giocato nella nel Novara, nell’Ancona, nel Novara e nel Venezia con cui lo scorso campionato ha ottenuta la promozione nel massimo torneo, segnando anche allo Stadio “Via del Mare”, nella gara di andata della stagione regolare. L’acquisizione è a titolo definitivo e per lui è pronto un contratto di tre anni.