Il Lecce piazza il primo colpo di mercato, ingaggiato dal Bologna l’esterno Karlsson

Aperto da alcuni giorni il mercato di riparazione, il Lecce piazza il primo colpo.

Ingaggiato dal Bologna, infatti, l’esterno offensivo svedese classe ’98 Jesper Karlsson.

In carriera ha vestito le maglie di Falkenberg, Elfsborg e AZ Alkmaar (campionato olandese), nell’agosto del 2023 si trasferisce in Italia nel Bologna e quest’anno, il 10 novembre, ha segnato la prima rete in Serie A, nel successo dei felsinei contro la Roma.

Conta 15 presenze e 6 gol nella Nazionale svedese Under 19, 5 presenze e 6 gol nell’Under 21 e 14 e 5 reti in quella maggiore.

E’ arrivato nel Salento questa mattina e si è sottoposto alle visite mediche, una volta terminate, poi, appunatamento in Società dove ha firmato il contratto, che lo legherà al Lecce a titolo temporaneo.

l’esterno, ha scelto il numero 37 di maglia.