Suona il gong sul calciomercato: il Lecce si aggiudica Christian Maggio

Sono state 24 ore molto intense per il Responsabile dell’Area Tecnica giallorossa Pantaleo Corvino.

Rinforzato il reparto avanzato con l’arrivo del centravanti turco classe ’99, Güven Yalçın che, nella giornata di oggi si è sottoposto alle visite mediche per poi firmare il contratto; ceduto in prestito al Livorno l’altro attaccante Dubickas e Roberto Pierno con la stessa formula al Catanzaro, la compagine giallorossa, causa l’infortunio subito da Adjapong nel corso della sfida contro il Pordenone, si è vista costretta a dover intervenire sul mercato per poter riempire la casella lasciata sguarnita dall’esterno modenese che ha concluso la stagione.

Detto fatto, il responsabile del mercato dei giallorossi si è prontamente attivato portando nel Salento Christian Maggio, svincolatosi dal Benevento che arriva quindi a parametro zero. Il club di “Via Colonnello Costadura” ha superato la concorrenza del Bari e del Vicenza, anche loro interessate alle sue prestazioni.

Classe 1982, conta più di 320 presenza in Serie A con le maglie di Vicenza, Fiorentina, Sampdoria e Napoli. Nel sui palmares si contano due coppe Italia, una Supercoppa Italiana e un Campionato di Serie B conquistato con il Benevento lo scorso anno.

Ha vestito, inoltre, 34 volte la maglia della Nazionale, conquistando il terzo posto nella Confederation Cup e il secondo agli Europei di Polonia e Ucraina.