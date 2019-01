Calciomercato, il Lecce perde il centrocampo della promozione. Arrigoni e Armellino ripartono dalla C

Proseguono le grandi operazioni in uscita per il Lecce, impegnato in questa sessione di calciomercato a sfoltire e puntellare i suoi ranghi. Autentica rivelazione del campionato cadetto, i giallorossi in estate hanno deciso di ripartire da un gruppo del tutto nuovo e così, in queste ore, gran parte della rosa che lo scorso anno ha vinto il campionato di Lega Pro dopo 6 anni di tentativi falliti, si sta accasando altrove.

Lasciato andare con un magone in gola Giuseppe ‘Hulk’ Torromino, oggi la società di via Costadura lascerà partire due pedine fondamentali lo scorso anno in mezzo al campo: Andrea Arrigoni e Marco Armellino. Stakanovisti in Serie C, sono ad un passo dal firmare, rispettivamente, con Vicenza e Monza, dove passano a titolo definitivo.

A loro si devono gran parte delle ultime fortune del Lecce e che hanno comportato la promozione in B lo scorso maggio. Complementari e dall’affiatamento collaudato, quest’anno hanno faticato a ritagliarsi uno spazio nello scacchiere di Liverani e, a malincuore, ieri hanno salutato compagni ed amici in Salento.

Il rammarico del gol mai trovato

Arrigoni era arrivato a Lecce nel giugno 2016, poco dopo l’arrivo del DS Meluso che lo aveva portato con sé dal Cosenza. Attorno a lui è stato costruito il progetto tattico che, nel biennio prospettato, ha portato alla promozione. 63 presenze in due stagioni per lui con la maglia giallorossa con un solo, grande, rammarico: non essere mai riuscito ad andare in gol. Quest’anno per lui 10 presenze, le prime in Serie B, otto delle quali da titolare.

Storica esultanza

Armellino, invece, è giunto in Salento nell’agosto del 2017, prelevato dal Matera con la targhetta di miglior centrocampista dell’anno in C. Pagato 100mila euro, lo scorso anno ha disputato 35 partite con il Lecce, segnando 3 reti, una delle quali la più importante della sua carriera: è suo il colpo di testa vincente messo a segno contro la Paganese che nell’aprile scorso ha fatto impazzire tutti i tifosi giallorossi. La sua firma sulla promozione resterà indelebile.

Partito un po’ in sordina, in questa stagione Armellino è venuto fuori negli ultimi mesi: nelle ultime sette partite è sempre sceso in campo, andando in gol nel 3-2 contro il Padova. Il suo nome non era inizialmente tra quelli dei partenti, ma l’offerta presentata dal Monza del patron Berlusconi era irrinunciabile: 500 mila euro cash e ingaggio raddoppiato.

Insomma, due pedine che non lasceranno presto i cuori dei tifosi del Lecce, e siamo sicuri, lo stesso varrà per loro.

Per la mediana, il Lecce ingaggiato Tachtsidis, non pare orientato a operare nuovi acquisti. Si puntelleranno altri reparti: in difesa, per il dopo Lucioni, pare sempre più vicino Maietta, ma è vivo l’interesse anche per Ayeti. Per l’attacco fari puntati su Tumminiello e Pucciarelli, con Pettinari sempre più vicino al Crotone.