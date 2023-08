Bleve e il Lecce si separano, il portiere ceduto alla Carrarese. Le ultime di mercato

Marco Bleve non è più un calciatore del Lecce, almeno per il momento. L’estremo difensore di San Cesario, infatti, nonostante il rinnovo fino alla stagione 205/2026 dello scorso sei luglio, è stato ceduto in prestito alla Carrarese in Serie C. Qui il portiere vestirà una maglia da titolare.

Le altre trattative

In attesa che si sblocchino le situazioni che riguardano capitan Hjulmand, che non è stato convocato per l’amichevole spagnola di domenica, in quanto volato in Portogallo per trovare l’accordo con i dirigenti dello Sporting Lisbona e quella con l’Al-Fayha per il passaggio di Assan Ceesay alla compagine araba, proseguono le trattative di mercato del duo Corvino-Trinchera.

Gli occhi degli uomini di mercato giallorossi, sono rivolte su giovane attaccante della nazionale del Montenegro, Nikola Krstovic, 23 anni, 35 gol e 8 assist in 63 partite con gli slovacchi del Dunajska Streda e un passato con Stella Rossa e Zeta Golubovac.

Si seguono, inoltre, Batista Mendy, mediano francese in forza all’Angers SCO, compagine della Ligue 2 e il pari ruolo, sempre cittadino transalpino, Mohamed Kaba, 21enne, calciatore del Valenciennes FC, sempre della seconda serie francesce.

Per il ruolo di centravanti c’è anche attenzione per Jérémy Livolant, in forza al FC Girondins Bordeaux e, per il ruolo di esterno sinistro, interessa lo svincolato Aleksandar Trajkovski