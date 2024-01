Parte il calciomercato di gennaio, di quali calciatori ha bisogno la formazione giallorossa

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta nell’ultimo appuntamento dell’anno appena trascorso, i giallorossi nella giornata di ieri hanno ripreso la preparazione in vista della sfida dell’Epifania che li vedrà opposti al Cagliari.

Buone notizie per quel che riguarda il reparto offensivo, Almqvist, infatti, ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo, mentre, Sansone ha svolto lavoro personalizzato.

Ma se per i calciatori è in corso la preparazione sul campo, da oggi fino al 31 di gennaio, ci sarà un campionato per così dire parallelo, che vedrà impegnati gli uomini di mercato della società di “Via Colonnello Costadura”.

Parte oggi, infatti, il mercato di riparazione e il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e il Direttore Sportivo Stefano Trincherà sono al lavoro allo scopo di rinforzare la rosa a disposizione di mister Roberto D’Aversa.

Il Lecce, infatti, in questo inizio di 2024, si sta vedendo costretto a fare a meno di diversi giocatori, in tutti i reparti ed è necessario intervenire quanto prima, per non rischiare di dilapidare quanto di buono fatto fino a questo punto.

Se fino a poco tempo fa il tecnico poteva contare su un ricambio per ogni ruolo, adesso la coperta è un po’ corta.

Da ieri e fino alla fine del mese, infatti, mancheranno il difensore Touba, il centrocampista Rafia e, soprattutto l’esterno d’attacco Lamek Banda, tutti e tre impegnati nella Coppa D’Africa che prenderà il via il 13 di questo mese e si concluderà l’11 di febbraio.

In difesa, quindi, a oggi si può contare solo su due calciatori nel ruolo di centrale, Pongracic e Baschirotto, Dermaku, infatti, è infortunato e quindi servirà necessariamente un ricambio, anche se all’occorrenza potrebbe essere impiegato Blin che, però, non ha caratteristiche prettamente da marcatore.

La mediana, invece, sembrerebbe la zona del campo meno bisognosa di interventi, ma si dovrebbe ricorrere al mercato per sostituire Rafia.

Ma è l’attacco il reparto che necessita maggiori innesti. La corsia sinistra di difesa, infatti è letteralmente sguarnita. Banda, ripetiamo, disputerà la Coppa d’Africa e Sansone attualmente è infortunato. A Bergamo, l’allenatore ha riportato davanti Oudin, ma il calciatore francese nasce esterno destro, così come capitan Strefezza e quindi entrambi sono adattati sulla corsia mancina.

Per quel che riguarda le cessioni, invece, Corvino ha affermato che in questa sessione non ci saranno partenze, soprattutto per quel che riguarda i big, ma ci sarà tempo per parlarne. In questo momento l’interesse della società è focalizzata solo sugli arrivi.