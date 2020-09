Calciomercato, Hestad ‘vede’ la Champion’s ma è vicino al Lecce. Shakhov ai saluti

Con la maglia del Molde vede avvicinarsi il sogno Champion’s League anche grazie al suo zampino, ma per Eirik Hestad il futuro è italiano, a forti tinte giallorosse.

L’esterno offensivo classe ’95 ieri pomeriggio potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia della squadra della sua città e con la quale è cresciuto calcisticamente, regalando ai biancazzurri scandinavi il successo ai calci di rigore contro il Quarabag.

La sfida, valida per terzo turno preliminare per le qualificazioni alla più importante competizione europea, ha visto Hestad giocare con buoni ritmi 120′, andando a segno anche nella lotteria dei calci di rigore che, alla fine, sono valsi il passaggio del turno al Molde.

La squadra norvegese nel prossimo turno preliminare affronterà gli ungheresi del Ferencvaros, ma verosimilmente lo faranno senza Hestad. L’esterno, infatti, è ormai prossimo all’arrivo a Lecce: cercato da Corvino già da qualche giorno, proprio oggi potrebbe essere la giornata decisiva per sciogliere ogni ultima riserva. Il suo ingaggio sarà a titolo definitivo.

Shakhov torna in Grecia

Sul fronte delle uscite, invece, mentre pare essere raffreddata la pista Mancosu-Monza, c’è da registrare l’imminente risoluzione anticipata del contratto per Jevhen Shakhov: il trequartista ucraino, arrivato esattamente un anno ma che ha inciso poco nell’economia giallorossa, è pronto a firmare un ingaggio con l’AK Atene. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Grecia: Meluso, infatti, lo prelevò dal PAOK di Salonicco.

Shakhov saluta il Salento dopo un anno, 24 partite giocate e una rete segnata.

Per il giovane Antonino Gallo, infine, si lavora per un suo trasferimento, in prestito, al Novare, club di Serie C.