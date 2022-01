Calciomercato alle battute finali, Plizzari e Ragusa oggi a Lecce per le viste mediche. Paganini va all’Ascoli

A circa 48 ore dalla fine prosegue il mercato del Lecce.

Dopo qualche giorno di calma, nei quali l’attenzione è stata rivolta più che altro alla partita contro il Vicenza, che ha regalato il primato in classifica a capitan Lucioni e compagni, ieri la notizia di nuovi ingaggi da parte della società di “Via Colonnello Costadura”.

Il sodalizio giallorosso, infatti, ha chiuso due importanti colpi. Dal Milan arriva, infatti, il Alessandro Plizzari, portiere classe 2000, estremo difensore della Nazionale Under 21 e con alle spalle, nonostante la giovanissima età, tre campionati di Serie B con le maglie di Ternana, Livorno e Reggina. Il suo ingaggio si è reso necessario a causa dell’infortunio occorso a Bleve durante la partita di Coppa Italia Roma-Lecce.

La società, inoltre, ha ufficializzato l’arrivo dall’Hellas Verona dell’esterno offensivo Antonino Ragusa, classe ’90 con alle spalle una grandissima esperienza e diversi campionati di Serie A tra le file di Genoa, Sassuolo e Pescara.

Entrambi arriveranno nel Salento questa mattina per sottoporsi alle visite mediche.

Per due calciatori che arrivano, un altro lascia la “Capitale del Barocco”, da giovedì, infatti, Luca Paganini non è più un giocatore del Lecce, l’ala ex Frosinone, infatti, si è accasato a titolo definitivo all’Ascoli.